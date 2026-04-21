Las personas que empiezan muchos proyectos, pero no acaban nada tienen un patrón de comportamiento según la psicología: «Tiene un nombre»

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Existen muchas personas que empiezan muchos proyectos con entusiasmo, motivación y grandes expectativas, pero que, con el paso del tiempo, los abandonan sin llegar a completarlos. Este comportamiento es más frecuente de lo que se cree y puede observarse en distintos ámbitos, como el laboral, académico o personal. Las razones detrás de este patrón son variadas y complejas: procrastinación, falta de responsabilidad, hiperactividad, desorganización o incluso miedo al fracaso.

Comprender por qué sucede esto es fundamental para poder identificarlo a tiempo y tomar medidas. Desde Psychology Today aseguran que «Aunque podemos establecer metas como aprender un nuevo idioma, terminar los proyectos de trabajo a tiempo y organizar el armario, no siempre las completamos». Quienes inician múltiples proyectos sin terminarlos suelen compartir ciertas características de personalidad, como impulsividad, dificultad para mantener la atención, baja tolerancia a la frustración y tendencia a buscar gratificación inmediata. En algunos casos, la procrastinación actúa como un mecanismo de evitación ante tareas percibidas como complejas o aburridas, mientras que la hiperactividad puede llevar a saltar rápidamente de una idea a otra.

Cómo son las personas que empiezan muchos proyectos, pero no los acaban

Para cambiar este patrón, resulta útil establecer metas concretas, dividir los proyectos en pasos pequeños, priorizar tareas, crear hábitos de disciplina y asumir compromisos realistas que permitan sostener el esfuerzo en el tiempo.

Además, es recomendable evaluar progresos periódicamente, celebrar logros parciales, reducir distracciones y buscar apoyo cuando sea necesario para mantener la constancia.

Características

Entusiasmo inicial elevado, pero inestable

Suelen experimentar un pico de motivación al comienzo. Las ideas nuevas generan emoción, energía y una sensación de posibilidad casi ilimitada. Sin embargo, este impulso depende más de la novedad que del compromiso, por lo que disminuye rápidamente cuando aparecen dificultades o la tarea se vuelve rutinaria.

Baja tolerancia a la frustración

Cuando el proyecto deja de ser sencillo o aparecen obstáculos, tienden a desmotivarse. La incomodidad de no ver resultados inmediatos o de cometer errores puede llevarlos a abandonar antes de encontrar soluciones.

Los expertos de Aesthesis Terapia Psicológica explican que la búsqueda de la excelencia mediante el esfuerzo es un arma de doble filo en estas situaciones. Lo que es tomado como “imperfecto” causa un sentimiento de incompetencia que anima a evitar la tarea.

Búsqueda constante de novedad

Existe una fuerte inclinación hacia lo nuevo y estimulante. Iniciar proyectos resulta más gratificante que sostenerlos, porque el inicio implica creatividad y exploración, mientras que la continuidad exige disciplina y repetición.

Problemas de organización y planificación

Quienes empiezan muchos proyectos a menudo comienzan sin un plan claro. Subestiman el tiempo, los recursos o los pasos necesarios, lo que genera desorden y sensación de caos a medida que avanzan.

Impulsividad en la toma de decisiones

Deciden iniciar proyectos rápidamente, sin evaluar en profundidad su viabilidad o el nivel de compromiso requerido. Esto conduce a acumular múltiples iniciativas abiertas al mismo tiempo.

«En ocasiones las personas empiezan varias tareas a la vez sin planificar adecuadamente la estructura que les conducirá a realizarlas. Genera en la persona la sensación de que las actividades de la vida diaria pueden ser difíciles de gestionar», explican los profesionales de Aesthesis Terapia Psicológica.

Dificultad para priorizar

Todo parece igualmente importante o urgente. Sin criterios claros, saltan de una tarea a otra sin avanzar de manera consistente en ninguna.

Dependencia de la motivación

Quienes empiezan muchos proyectos y no los acaban, funcionan mejor cuando les apetece, pero no han desarrollado hábitos sólidos que les permitan continuar incluso en momentos de baja motivación.

Según El Prado Psicólogos Cuando nos planteamos un objetivo o sentimos una necesidad, la motivación es el motor impulsor que nos permite emprender las acciones necesarias. La desmotivación, al contrario, es la falta de esas razones para guiar nuestro comportamiento.

Autoexigencia fluctuante

Algunas personas alternan entre momentos de baja implicación y otros de exigencia extrema. Este patrón puede llevar a abandonar proyectos si sienten que no alcanzan estándares muy altos.

Dificultad para cerrar ciclos

Finalizar implica evaluar resultados, asumir errores y dar por terminado un proceso. Para algunos, esto resulta incómodo, por lo que prefieren dejar los proyectos abiertos indefinidamente.

Consejos útiles para evitar dejar muchos proyectos

Reducir la cantidad de proyectos activos

Avanzar con varias cosas abiertas a la vez no permite cerra ninguna. Hay que ser muy organizado para hacerlo. Empieza por uno principal, sigue, finaliza, y luego a por el siguiente.