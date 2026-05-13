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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la licitación de las obras para la construcción de un Centro de Neurorrehabilitación en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, con una inversión de 6 millones de euros. Este nuevo recurso de la sanidad pública regional fue anunciado por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate sobre el Estado de la Región de 2024.

Está previsto que los trabajos de adecuación del Pabellón 1 del complejo sanitario de Valdebebas se prolonguen durante seis meses, con el objetivo de que el nuevo recurso entre en funcionamiento previsiblemente a comienzos de 2027.

El futuro Centro de Neurorrehabilitación tendrá capacidad para atender anualmente a 1.123 personas, ofreciendo 216 plazas y 596 terapias diarias. Ofrecerá asistencia a pacientes adultos y pediátricos con daño cerebral y medular mediante tratamientos de Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional y otras especialidades asociadas, desde un enfoque multidisciplinar adaptado a las necesidades específicas de cada usuario. Además, el recurso funcionará bajo un modelo de atención diurna que favorecerá la participación e implicación de las familias y cuidadores en el proceso.

Con esta medida, la Comunidad de Madrid consolidará al Hospital público Enfermera Isabel Zendal como un gran espacio de referencia en patologías cerebrales y neuronales. Ya lo es gracias al Centro Especializado de Atención Diurna para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (CEADELA), que se puso en funcionamiento en abril de 2024.

Neurotecnología de Salud del Cerebro

El Ejecutivo autonómico trabaja también en la incorporación al Zendal de un Instituto Experimental de Neurotecnología de Salud del Cerebro. Con este nuevo recurso, la sanidad pública madrileña avanzará en la mejora de la salud cerebral de los madrileños y reforzará la investigación de enfermedades neurodegenerativas como la demencia, el párkinson o el alzhéimer, convirtiéndose en un complejo estratégico para el desarrollo de nuevas líneas de estudio y tratamiento.

Asimismo, con el objetivo de facilitar el progreso científico, el Gobierno regional dotará al pabellón 3 de este Hospital público de dispositivos de vanguardia en investigación y diagnóstico médico de patologías neurodegenerativas. Así, incluirá maquinaria de última generación, como resonancias magnéticas de muy alto campo que permitan optimizar el análisis de este tipo de enfermedades y su detección precoz. Su implementación, junto con la incorporación de ingeniería biomédica e Inteligencia Artificial, mejorará la asistencia a los pacientes.