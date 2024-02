Fact checked

La periodontitis es una infección grave de las encías que puede causar la pérdida de las piezas dentales, de los huesos y otras complicaciones de salud severas. Lo que no sabíamos, y la ciencia acaba de confirmar, es que los pacientes con periodontitis avanzada son más propensos a sufrir diabetes que aquellos que tienen tanto sus dientes como encías sanas. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid citado por Infosalus aporta más detalles al respecto a este problema.

Este informe, realizado junto a instituciones que forman parte del área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del CIBER -CIBERDEM-, demuestra que las personas con periodontitis en un estado avanzado tienen hasta cuatro veces más riesgo de sufrir diabetes que los sujetos con su boca en condiciones. Esta infección de las encías, que daña el tejido blando alrededor de los dientes, es uno de los factores de peligro de padecer diabetes.

Periodontitis avanzada y diabetes

Hace tiempo que la comunidad médica es consciente de la importancia de los dientes y de cómo el descuido de las piezas dentales puede suponer patologías diversas que parecieran no estar relacionadas. Para poner a prueba sus sospechas acerca de la periodontitis y la diabetes tipo 2, tomaron unas muestras representativas de la población española. Sus conclusiones iniciales fueron publicadas en el prestigioso magazine Journal of Clinical Periodontology.

El reconocido doctor Eduardo Montero, autor de la investigación e integrante del Grupo de Investigación ETEP -Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales y Perimplantarias- y Profesor del Departamento de Especialidades Clínicas Odontológicas de la UCM, explicó que «la magnitud de la asociación reportada es superior a las publicadas en otras investigaciones», incluyendo las que se habían comunicado en las poblaciones de varias de las naciones de Asia.

Pero, ¿qué es la periodontitis?

Se trata de una afección inflamatoria de los tejidos que rodean el diente y que, si no se combate a tiempo, puede provocar la pérdida de piezas y de huesos. Quienes no velan por la salud de sus dientes y encías no sólo están incrementando sus posibilidades de tener caries y otros problemas bucales, sino también arriesgándose a transformarse en individuos diabéticos en la edad adulta. La periodontitis impide el correcto control glucémico de los pacientes con diabetes tipo 2.

Por lo tanto, al convivir ambos inconvenientes, el ser humano queda expuesto a complicaciones aún peores como las nefropatías y las neuropatías. Tempranamente detectada la periodontitis y diagnosticada la diabetes tipo 2, los exámenes deben ser permanentes y variados a modo de prevención.

Entrando de lleno en este informe, el grupo de investigación ETEP de la UCM participó en el estudio epidemiológico sobre la diabetes más importante registrado nunca a nivel país. Fueron examinados 231 pacientes de todo el territorio nacional, con énfasis en la zona central de la geografía española, extrapolados los datos a más de 1700 pacientes que rellenaron cuestionarios en torno a la periodontitis y su calidad de vida actual.

El mismo Montero sostuvo que «si queremos ver la utilidad desde el punto de vista de la oportunidad, el tratamiento periodontal en los pacientes con periodontitis, siendo un tratamiento muy sencillo y poco invasivo, ha demostrado no sólo ser eficaz en el control de la periodontitis», sino que además está conduciendo a «reducciones en los valores de la hemoglobina glicosilada», siendo éste el principal indicador del control glucémico de los pacientes con diabetes».

A corto plazo, los expertos plantean que hace falta «poder evaluar si el tratamiento periodontal puede retrasar la aparición de diabetes en sujetos susceptibles».

¿Cómo prevenir la periodontitis para no sufrir diabetes?

Una de las dudas que tendrán todas aquellas personas que están enterándose de estas novedades es qué pueden hacer en casa para prevenir la periodontitis. Como ambos eventos, tanto la enfermedad dental como la diabetes suelen coincidir, lo ideal es extremar las precauciones para tratarlas antes de que sea tarde.

Vigila tus niveles de azúcar: al menos una vez al año debes ir a una clínica u hospital a hacerte análisis de sangre para ver tus niveles de azúcar. Suponiendo que estén algo alterados, hazle caso a lo que los profesionales te comenten para poder regularlos antes de que se declare la diabetes.

Cepíllate los dientes con regularidad: la constancia del cepillado es clave, y debes quitar la suciedad acumulada en los dientes tres veces por día. Asegúrate de hacerlo luego de cada gran comida y antes de ir a la cama. Debes acostarte con la boca limpia, nunca con restos de alimentos.

Recurre a la higiene interdental: la seda y los cepillos interdentales pueden ayudar a deshacerte de la comida entre los dientes. Úsalos.

Visita al dentista una vez al año, o dos: las limpiezas y radiografías de los odontólogos te ahorrarán más de un dolor de cabeza.

En todo caso, hay que cuidar la salud bucal porque puede estar relacionada con otro tipo de enfermedades.