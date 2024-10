La otra cara del breakdance: detectan a un joven un tumor de 30 centímetros tras 5 años de práctica

Fact checked

En un mundo donde las artes urbanas como el breakdance son admiradas por su energía, estilo y acrobacia, pocos se detuvieron a considerar los riesgos físicos asociados con este tipo de actividades. Esta es la historia de un joven de 30 años a quien recientemente le fue diagnosticado un tumor cerebral de 30 centímetros, tras cinco años de intensa práctica de breakdance. Un hallazgo impactante que abre un debate sobre la salud y seguridad en deportes extremos y disciplina.

A lo largo de esos cinco años, el joven experimentó dolores de cabeza frecuentes y problemas de equilibrio. «Lo atribuía al esfuerzo físico, a las caídas y golpes que inevitablemente sufrimos los breakers. Nunca le di importancia», recuerda. Estos síntomas, comunes en la práctica de breakdance debido a las intensas rotaciones y golpes, hicieron que Javier y su entorno ignoraran la posibilidad de una afección grave.

Después de años de convivir con estos malestares, el joven decidió visitar a un neurólogo tras un episodio de pérdida de conciencia durante un entrenamiento. Tras una serie de exámenes, incluyendo una resonancia magnética, se reveló el diagnóstico: un tumor de 30 centímetros que había crecido progresivamente en su cabeza. La noticia fue devastadora.

«Cuando me lo dijeron, me quedé en shock. Un tumor de ese tamaño… No podía creerlo. Había algo gigante en mi cabeza y yo no tenía idea», relata con asombro.

El Dr. Christian Baastrup Søndergaard, un especialista en neurocirugía del Rigshospitalet en Copenhague, explica: «Este tipo de actividades de alto impacto pueden agravar o no detectar síntomas de enfermedades graves, como en este caso. Aunque el breakdance no provocó directamente el tumor, los golpes repetidos y la exigencia física en la cabeza pueden haber exacerbado los síntomas o retardado el diagnóstico».

«Este caso subraya la importancia de reconocer las afecciones crónicas del cuero cabelludo en los bailarines de breakdancer y sugiere que la intervención quirúrgica puede ser un tratamiento eficaz».

Riesgos por giros repetitivos

Los bailarines de breakdancer pueden correr el riesgo de desarrollar una afección causada por repetir repetidamente un movimiento fundamental en su práctica y ejecución, el headspin, los giros repetitivos de la cabeza. Así lo advierten en un nuevo artículo de la revista BMJ Case Reports firmado por Christian Baastrup Sondergaard del Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario de Copenhague en Dinamarca

Esta afección, conocida como «agujero de cabeza giratoria» o «bulto de breakdance», es exclusiva de los bailarines de breakdance y aparece como un bulto que sobresale en el cuero cabelludo, a menudo acompañado de pérdida de cabello y dolor.

Los bailarines de breakdance son especialmente propensos a sufrir lesiones debido a la complejidad y las exigencias físicas de los movimientos, señalan los autores. Los esguinces, las distensiones y la tendinitis son especialmente comunes. También se han reportado lesiones en la cabeza y el cerebro, incluidos hematomas subdurales (acumulación de sangre entre el cráneo y el cerebro).

Además, el breakdance prolongado a menudo conduce al «síndrome de sobreuso del breakdancer», que incluye varias afecciones, como el síndrome del túnel carpiano y tendones hinchados e inflamados (tenosinovitis), así como pérdida de cabello e irritación del cuero cabelludo, añaden los autores.