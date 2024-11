Fact checked

On White Clinic abre sus puertas en Madrid, convirtiéndose en la primera clínica de España dedicada exclusivamente al blanqueamiento dental. Ubicada en el número 92 de la calle Fuencarral, la clínica cuenta con el equipamiento más avanzado, así como con un equipo de odontólogos especialistas en blanqueamiento dental que aplican las mejores técnicas y productos de última generación.

On White es un espacio único en el que los clientes pueden encontrar todo lo necesario para conseguir una sonrisa perfecta con dientes blancos y sanos. De hecho, su amplia propuesta de tratamientos y se centra exclusivamente en limpiezas y blanqueamientos dentales, prestando atención a las necesidades específicas de cada cliente para garantizar unos resultados efectivos y seguros. Así, se posicionan como una clínica para aquellos que buscan confianza, salud, accesibilidad, cuidado al paciente y eficacia del producto.

Como valor añadido, los pacientes tienen la posibilidad de llevar a cabo el tratamiento de blanqueamiento desde la comodidad de su casa, bajo la supervisión del equipo de especialistas. No obstante, también es posible hacerse el tratamiento en la clínica, o una combinación de ambas opciones, para conseguir un resultado más eficaz y duradero. Igualmente, para aquellos pacientes que tengan sensibilidad dental, On White también cuenta con un tratamiento personalizado para garantizar los mejores resultados evitando el dolor.

Alfonso Campos, director de la clínica y uno de los fundadores de On White Clinic, destaca que «esta clínica nace con el propósito de ofrecer al paciente la excelencia en los resultados, así como un trato cercano y confianza en el producto». Asimismo, añade que «nuestro mayor valor reside en la hiperespecialización, pues en On White no llevamos a cabo ningún otro tipo de tratamiento odontológico más allá del blanqueamiento dental, y siempre bajo una estricta supervisión médica y un diagnóstico previo a la decisión del tratamiento».

On White nace de la vocación odontológica de cuatro profesionales con el objetivo de convertirse en líderes del mercado del blanqueamiento a nivel nacional, además de ser la referencia de especialistas en este campo. Aunque esta nueva clínica esté ubicada en la zona centro de la capital, el equipo planea expandirse en otras zonas de Madrid y por todo el territorio nacional.