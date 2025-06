Fact checked

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús ha presentado este jueves resultados «muy prometedores» en un ensayo clínico innovador basado en una terapia avanzada llamada AloCelyvir, diseñada para tratar el meduloblastoma infantil, un tumor cerebral maligno frecuente y agresivo en niños. Este estudio, financiado por la Fundación Cris contra el Cáncer, contó con la participación de seis pacientes —niños, adolescentes y adultos jóvenes de entre 5 y 18 años— diagnosticados con meduloblastoma en progresión o recaída, cuyo objetivo principal fue evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento.

AloCelyvir es una inmunoterapia que combina células mesenquimales, conocidas como células madre, con un virus oncolítico modificado (adenovirus) que ataca selectivamente las células tumorales sin dañar los tejidos sanos. Este mecanismo actúa como un caballo de Troya que libera virus directamente en el entorno tumoral, activando además señales que movilizan al sistema inmunitario. Así, aunque el sistema inicialmente combate el virus, termina dirigiendo su ataque contra las células malignas.

En este ensayo clínico fase Ib, el tratamiento se administró como monoterapia durante ocho semanas, una dosis semanal. El oncólogo pediátrico Álvaro Lassaletta, líder del proyecto, destacó que el tratamiento demostró ser seguro, ya que no se registraron efectos secundarios importantes. Sin embargo, al realizar las resonancias en la décima semana se observó una aparente progresión de la enfermedad, que inicialmente hizo pensar que el tratamiento no estaba funcionando.

Tratamientos y ensayo

A pesar de ello, cinco de los seis pacientes continuaron con otros tratamientos tras el ensayo, logrando en varios casos respuestas positivas, como reducción o estabilización tumoral. Lo más notable, según Lassaletta, fue la supervivencia prolongada de estos pacientes —hasta dos años en algunos casos— algo inusual en meduloblastomas en recaída. De hecho, dos pacientes permanecen vivos con el tumor controlado a 26 y 8 meses después del tratamiento.

Este fenómeno, explica el doctor, no corresponde a una progresión real, sino a una inflamación tumoral causada por la respuesta viral. «El virus no actúa directamente matando las células tumorales, sino que las ‘marca’ para que el sistema inmunitario las reconozca y ataque», señala. Este efecto inmunitario prolongado abre una esperanza, ya que los tratamientos actuales para meduloblastoma en recaída no ofrecen estas supervivencias extendidas.

Tumor cerebral infantil

En España se diagnostican aproximadamente 250 casos anuales de tumores cerebrales infantiles, con el meduloblastoma como el más común y agresivo. Más del 40% de los pacientes presentan recaídas, que suelen tener mal pronóstico y pocas opciones de cura. Los resultados del ensayo sugieren que AloCelyvir podría no solo atacar el tumor durante la administración, sino estimular una respuesta inmune duradera que sensibilice el tumor y mejore la efectividad de tratamientos posteriores.

Con base en estos hallazgos, el equipo del Niño Jesús prepara un nuevo ensayo clínico ampliado, que incluirá una veintena de pacientes y otros tumores cerebrales infantiles como ependimomas y tumores de alto grado. Además, se espera que la combinación de AloCelyvir con otras inmunoterapias potencie aún más la respuesta del sistema inmunitario, representando una oportunidad real para mejorar la supervivencia y calidad de vida de estos pacientes.

Durante la presentación, Samuel, uno de los pacientes del ensayo, compartió que se sintió «muy bien» durante el tratamiento y que la enfermedad ha remitido. Su madre, Lola Águila, añadió que las resonancias muestran una reducción casi total del tumor, con estabilidad en las últimas revisiones. Samuel también animó a apoyar la investigación: «Si todos ayudamos un poquito, algún día el cáncer desaparecerá».

Legado de Noel

El avance se ha logrado también gracias al legado de Noel, un niño de 8 años fallecido tras un diagnóstico similar, cuya familia impulsó una campaña que recaudó 330.000 euros para financiar el ensayo. Su madre, Sonia González, resaltó que «cada niño que gana tiempo y cada familia que recupera la esperanza es el verdadero legado de Noel».

Este tratamiento evoluciona a partir de Celyvir, una terapia avanzada desarrollada durante 20 años bajo la dirección de Manuel Ramírez, jefe de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Niño Jesús, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Catalán de Oncología. Celyvir utiliza células mesenquimales portadoras del adenovirus oncolítico Icovir-5 y ha demostrado buena tolerancia y respuestas positivas en un tercio de pacientes con tumores avanzados. Actualmente, se está produciendo una versión mejorada usando células de donantes sanos para ampliar su eficacia.

Estos resultados abren una nueva vía para el tratamiento de tumores cerebrales infantiles y renuevan la esperanza para muchas familias afectadas por el meduloblastoma.