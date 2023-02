Mucho cuidado con consumir estos alimentos si tienes alguna inflamación

Fact checked

La hinchazón abdominal es uno de los síntomas más molestos con los que nos toca convivir. Independientemente de la causa que la produce, la cual deberías investigar de inmediato, hay algunos trucos simples que te ayudarán a sentirte mejor; entre ellos evitar estos alimentos si tienes alguna inflamación.

Descartado un origen hormonal de la problemática, lo más seguro es que la hinchazón se relacione con tu comida. Muchas veces, una alimentación desequilibrada genera que los órganos encargados de la digestión se inflamen.

Evita estos alimentos si tienes alguna inflamación

¿Cómo combatir la hinchazón abdominal?

Para una dieta saludable, libre de distensiones del aparato digestivo, es tan importante consumir determinados alimentos como abandonar otros.

Detectar y combatir los factores que provocan la hinchazón es clave, incluso más que ingerir antiinflamatorios. Mínimos serán los resultados de cualquier medicamento si sigues consumiendo los alimentos que te hinchan.

Alcohol

Vino, cerveza, y las bebidas alcohólicas en general son enemigos directos del hígado y sus funciones básicas. Impiden que éste pueda detoxificar el cuerpo, y esas toxinas acumuladas son responsables de la hinchazón.

También se ha comprobado que el alcohol afecta negativamente las horas de descanso, en las que el organismo debería trabajar en la detoxificación. Es decir, el mito de la copa de vino «para dormir mejor» es totalmente falso.

Azúcar

El azúcar como tal, pero especialmente los alimentos azucarados en los que no vemos este ingrediente por sí sólo son inflamantes naturales del organismo. No importa si es miel o azúcar moreno, la alteración es la misma. Además, los edulcorantes no son más recomendables; así que es preferible el azúcar menos procesado posible.

Harinas

No todas las harinas, pero sí las más comunes, como las de trigo, atentan directamente contra nuestra digestión. Desde el pan hasta las pastas, todo lo que en su elaboración lleva harina de trigo es difícil de ser asimilado. Normalmente, los dietistas aconsejan que la harina de trigo no represente más que un 10% de la dieta.

Leche

Tanto la leche como los derivados lácteos son alimentos inflamatorios debido a la presencia de la caseína Alfa 1. Ésta supone un doble riesgo, y es que no sólo facilita la hinchazón sino que puede volverse adictiva con el tiempo.

Carne

Sobre todo deberías reducir el consumo de carnes rojas, cuya digestión favorece la aparición de un químico llamado Neu5gc que el metabolismo repele distendiéndose. Por eso la sensación de hinchazón posterior.