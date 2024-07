Fact checked

El Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García retiró el pasado mes de enero un fármaco esencial para los pacientes con VIH multirresistente, sin dar más explicaciones. Este fármaco eliminado de la cartera del Sistema de Salud era utilizado como tratamiento esencial para quienes tienen un riesgo incrementado de fracaso terapéutico y, en este caso, riesgo de progresión de la enfermedad en forma de inmunodepresión y que puede llevarles al fallecimiento.

Ahora, seis meses después, Sanidad financiará Sunlenca (lenacapavir), para tratar el VIH multirresistente y que se administra dos veces al año por vía subcutánea. La farmacéutica Gilead ha anunciado que ha sido un gran reto clínico y de salud pública.

Se estima que en España hay alrededor de 250 personas con VIH multirresistente a varias familias de fármacos antirretrovirales y con carga viral no suprimida que no disponen de un régimen de tratamiento eficaz para controlarla. Esta situación deriva en que tengan un pronóstico complicado y se encuentren en una situación de gran vulnerabilidad. Además, la compañía señala que las multirresistencias a varias familias de fármacos plantean un enorme reto no solo para la salud de estos pacientes, sino también para la salud pública por existir la posibilidad de transmisión del VIH.

«Este tipo de pacientes son resistentes a tres de las cuatro familias de fármacos y tienen muy pocas opciones de tratamiento», ha señalado la especialista de la Unidad de VIH del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Luz Martín, durante la presentación del medicamento.

Las personas con VIH multirresistente con carga viral no suprimida presentan mayor probabilidad de tener infecciones oportunistas, comorbilidades, progresión a SIDA y riesgo de muerte. «Con el virus no controlado, el riesgo de progresión y el riesgo de transmisión aumentan en los pacientes los problemas psicológicos y tienen un mayor estrés emocional», ha agregado Martín.

Lenacapavir se trata de un inhibidor de la cápside con un mecanismo de acción múltiple pionero y sin resistencias cruzadas conocidas con otras clases de familias antirretrovirales. El fármaco ha demostrado un 83% de eficacia en términos de supresión virológica administrado dos veces al año por vía subcutánea en combinación con un tratamiento de base optimizado tras 52 semanas de seguimiento, según los resultados del estudio ‘Capella’.

«Es un fármaco de gran interés y necesario en un grupo muy reducido, pero son los pacientes que realmente nos preocupan en la consulta, ya que no hay herramientas, de ahí la importancia de Sunlenca», ha afirmado el especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona e investigador de Capella, José Luis Blanco.

En este sentido, Blanco ha destacado el beneficio que supone para los pacientes que se administre por vía subcutánea dos veces al año. «Este tipo de administración es tremendamente importante y más en pacientes que llevan muchos años de tratamiento y que tienen un agotamiento en la toma de la medicación. Es una administración más cómoda que la intramuscular o la intravenosa», ha explicado.

Además, en el estudio Capella, los pacientes toleraron bien el fármaco y todos los acontecimientos adversos observados fueron leves o moderados, sin existir ninguno grave relacionado con el medicamento. En cuanto a discontinuaciones del tratamiento, se ha produjo un caso ocasionado por un acontecimiento adverso leve por RSI (reacciones en el sitio de la inyección) de grado 1.

Salud pública

Desde Gilead han destacado que la eficacia del nuevo tratamiento tiene un impacto positivo en la vida de las personas con VIH, ayudándolas a conseguir y mantener un buen control de la carga viral y haciendo que permanezca indetectable en los análisis de sangre. Además, quienes presentan estos niveles indetectables de virus no pueden transmitirlo, lo que tiene un beneficio en términos de salud pública.

Algo que cobra más relevancia cuando se trata de la transmisión de cepas ya mutadas del virus que han mostrado su resistencia a diferentes fármacos, lo que «sería difícil de controlar en un paciente que no ha recibido tratamiento previo», ha indicado Martín.

«Podemos decir que lenacapavir responde a nuestro compromiso con todas las personas con VIH, especialmente las más vulnerables, después de 16 años de investigación interna en los que hemos testado más de 4.000 moléculas», ha finalizado el director de la Unidad de VIH de Gilead España y Portugal, Pau Arbós.