Mercedes Navío: “Las personas son la mejor vacuna para nuestra salud mental”

“Las personas son la mejor vacuna para la salud mental”, según apuntó Mercedes Navío, coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, en las conclusiones del Observatorio de PROA Comunicación sobre ‘Los Retos de la Salud Mental’, celebrado el pasado jueves por la tarde. “Las personas son las que salvarán a las personas, porque nuestra vacuna en salud mental son los vínculos auténticos y genuinos”, concluyó. La pandemia y el contexto socioeconómico de la postpandemia han llevado a una eclosión de los problemas de salud mental motivada, principalmente, porque “la COVID-19 nos ha arrebatado las dos ilusiones con las que salíamos de casa cada día: la invulnerabilidad y la ilusión de control. De repente fuimos conscientes de que no teníamos suelo bajo los pies y, por ello, necesitamos reconstruir el sentido del propósito”, concluyó.

El Observatorio de PROA Comunicación contó con un panel de ponente integrado por el director global de Relaciones Laborales de Hewlett Packard Enterprise, José Antonio González; la tesorera y responsable de Estrategia Social y Sostenibilidad del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Ana López-Casero; la tesorera general y vocal de Salud Mental del Consejo General de Enfermería, María del Mar García Martín; y ladoctora y catedrática de Psiquiatría, Psicología Médica y Psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid, María López-Ibor, conducidos por Dolors Marco, directora del Área Salud, Farma y Tecnología Médica de PROA.

José Antonio González puso de relevancia la necesidad de que las empresas incorporen una mayor flexibilidad en su relación con los profesionales, se debe tener en cuenta que son “personas” y cada una aúna diversas peculiaridades: “nada tiene que ver un soltero, con una mujer embarazada, o con un padre con niños pequeños, o un profesional más mayor con mucha experiencia. Tenemos que ser capaces de adaptar el modelo de trabajo a cada una de estas circunstancias”.

Respecto a la relación entre los más jóvenes con las empresas, el director global de Relaciones Laborales de Hewlett Packard Enterprise, apuntó que no es exactamente “falta de compromiso, sino que le ponen un punto de sanidad mental al propósito, por ejemplo, mi hija está buscando carrera ahora y, para decidirse, ella no consulta el balance económico de los próximos diez años, sino que piensa en lo que le gusta hacer. Cuando le digo que voy a hacer algo, lo primero que me pregunta es si me apetece. Ese espíritu millennial está más conectado periódicamente con ellos mismos que con un propósito y creo que tiene una parte sana. Por ello, para mí el liderazgo es una retroalimentación”, concluye. Otra acción que puso en valor

José Antonio González es la necesidad de educar a las personas en dos competencias que son poco comunes: la empatía y la asertividad. “Es decir, si no estás entrenado para poner límites, es muy probable que llegues a tu punto de ‘clic’ porque no sepas decir ‘no’. Es lo que la asertividad enseña: a hacer de una manera educada, algo que se tiene que fomentar desde la empresa”.

La psiquiatra María López-Ibor, explicó que España es uno de los países donde más ansiolíticos se consumen y se debe a que “estamos en una sociedad que evita el sufrimiento. Necesitamos sentir un alivio inmediato ante cualquier alteración y tendemos a medicalizarla porque queremos una solución rápida”. López-Ibor destacó que, justo después de la pandemia, se ha actualizado la estrategia de salud mental que databa de 2007. “Esto demuestra el gran impacto psicológico que ha tenido la COVID-19 en nuestras vidas”, apunta.

Por su parte, María del Mar García, vocal de Salud Mental del Consejo General de Enfermería, destacó sus más de 30 años de experiencia como enfermera de Salud Mental, “la especialidad del hospital que nadie quería, en la que nadie invertía. Con la pandemia se ha eliminado ese manto y se ha observado que hay una cierta aceptación en lo que respecta a nuestra salud mental, es algo muy bueno porque ya se habla de ello, ya no es el tema tabú.

Además, una vez que se pone el foco y se normaliza, se pueden aportar ideas, soluciones y mejoras”. Ana López-Casero del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, destacó que el coste estimado de la salud mental en España es del 4,2% del PIB, pero el gasto real solo cubre el 10% de ese coste. En suma, sólo el 60% de los centros asistenciales prestan servicios de salud mental, por lo que hay “una seria carencia de recursos para paliar los problemas derivados de este desequilibrio, sin embargo, es importante destacar la gran relevancia de que este tema haya saltado a las agendas políticas de los grandes decisores de nuestro país”.

También puso de relieve que “hay que promover modelos colaborativos entre los diferentes niveles asistenciales -primarios y especializados-, pero también entre profesionales sanitarios y no sanitarios: ayuntamientos, escuelas, empleadores, empresas. Trabajar de otra manera y aprovechar la inteligencia colectiva”. Asimismo, puso a disposición del Sistema las 22.000 oficinas de farmacia que hay repartidas por todo el territorio nacional, para la “detección precoz y el seguimiento de la adherencia al tratamiento. Entendemos que la farmacia tiene un rol también muy relevante para poner foco en los grupos vulnerables muy especialmente en los jóvenes”.

Finalmente, los cuatro ponentes y la responsable de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, coincidieron en que la digitalización tiene un enorme potencial como instrumento complementario en la gestión de la salud mental, pero que nunca va a poder sustituir a las personas. Para terminar, destacaron que es bueno que sea así porque, de lo contrario, sería contraproducente. Para concluir, María López-Ibor narró la fábula Cherokee del lobo bueno y el lobo malo que todos llevamos dentro. En esta historia, hay dos lobos que habitan en nuestro interior y batallan entre ellos, uno es malvado y simboliza la ira, los celos, las mentiras…; otro es bueno y simboliza la felicidad, la paz, el amor… En esta representación de la dualidad inherente que existe en todos, el lobo que gana es aquel que nosotros alimentemos: según a qué lobo elijamos, nos convertiremos en ese modelo de persona. “La moraleja está clara, la actitud con la que te enfrentes a la vida determinará tus posibilidades de éxito o de fracaso, tener una actitud positiva nos ayudará a encontrar soluciones más rápidamente”.