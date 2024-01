Fact checked

La tripedemia está causando estragos en muchos puntos del país, es decir, las enfermedades respiratorias como la gripe, el covid y la bronquiolitis. Aunque hay diferencias de incidencia entre las comunidades autónomas, en general, la situación está siendo complicada sobre manera en los centros de Atención Primaria y urgencias hospitalarias por los constantes repuntes que se iniciaron las pasadas navidades. Ante esta situación, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha propuesto recuperar el uso de la mascarilla obligatoria en los centros de Atención Primaria con el fin de reducir los contagios.

Diferentes epidemiólogos han reiterado que, según los datos que se están manejando en las últimas semanas, parece probable que el pico de estas epidemias lleguen a mediados del mes de enero. Por ello, se ha vuelto a pedir a la población vulnerable y los mayores de 60 años, que se vacunen: estos últimos, con tasas muy bajas de inmunización.

La Sociedad Española de Medicina de Familia ha abogado por endurecer las medidas de protección para evitar la transmisión de virus de infección respiratoria a personas con patologías múltiples y enfermos crónicos, y se ha decantado por establecer nuevamente espacios de separación en los centros de salud, dispensación de geles hidroalcohólicos y medidas de ventilación para las salas de espera.

Además, han pedido a las autoridades sanitarias la concienciación de la población sobre un uso adecuado de los servicios asistenciales y no acudir a ellos si no se precisa atención médica para evitar la saturación de los centros ante el nuevo repunte, que cifra la incidencia (en la semana del 18 al 24 de diciembre) en 908 casos por 100.000 habitantes.

Si bien se ha detectado un repunte de casos de Covid, gripe A y Virus Respiratorio Sincitial (VRS), la semFYC ha precisado que la coinfección es muy escasa.

No obstante, los médicos de familia han advertido, de nuevo, de un posible recrudecimiento de la situación tras la celebración de la fiesta de Reyes y con la vuelta a las clases, si bien han recordado que los datos actuales eran previsibles y son similares a la época anterior a la pandemia.

A fin de colaborar en estas medidas preventivas, la semFYC repartirá una guía de comportamiento para las personas con una afección vírica, a las que recomienda reposo y evitar la interacción social.

También les insta a acudir al médico de familia solo si se trata de población de riesgo o si la evolución es desfavorable en cuanto a la capacidad respiratoria y fiebre.

Recomendable en personas vulnerables

Amós García Rojas, epidemiólogo, jefe de Servicios de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias recuerda el importante papel que desempeñaron las mascarillas en el control de la pandemia, pero además, a su modo de ver, en el contexto actual es «un valioso instrumento de solidaridad con las personas vulnerables».

No cree que las mascarillas vayan a formar parte de la vida pública como lo hicieron en el pasado, pero sí que considera que deberían estar presentes en determinadas circunstancias. Un ejemplo de situación en la que deberían usarse es al acudir a un centro sanitario, en el cual sabemos que hay pacientes con infecciones respiratorias agudas. Esas personas deberían llevar mascarilla para evitar la diseminación del virus y, al mismo tiempo, debemos pensar que si una persona tiene un cuadro respiratorio que no le impide llevar a cabo sus actividades diarias, lo mejor es que lo haga con mascarilla. No va a evitar infectarse, evidentemente, pero evitará infectar a los demás, ha explicado.

Tranquilidad ante la gripe en Madrid

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha llamado este jueves a la tranquilidad ante el incremento de la incidencia de la gripe en la región, que registra niveles similares a años prepandemia, y ha reiterado que el pico máximo se alcanzará previsiblemente la próxima semana, tras las fiestas de Reyes.

«En la Comunidad de Madrid no estamos preocupados porque de momento, aunque obviamente la frecuentación de las Urgencias ha aumentado mucho, como ocurre todos los años, podemos asumir los ingresos hospitalarios y de momento no hemos tenido que suspender ningún tipo de actividad programada», ha subrayado la máxima titular de la Sanidad madrileña en Onda Cero.

Matute ha explicado que en esta temporada se ha adelantado el pico de incidencia de la gripe, con 230 casos por cada 100.000 habitantes este lunes, respecto a otras temporadas como la pasada, cuando el máximo se alcanzó en enero-febrero, pero ha recalcado que «esa cifra es la misma que en años prepandémicos o incluso un poco inferior».

«En la Comunidad de Madrid nos estamos ocupando y no hay que preocuparse, en este caso en la Comunidad la incidencia es similar a la pre pandémica, el pico de la incidencia de estos virus respiratorios, en el que la gripe es el que más abunda, esperamos que sea para la semana que viene tras las fiestas de Reyes, en esa monitorización constante estamos en la Comunidad de Madrid», ha explicado.