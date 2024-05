Fact checked

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha publicado un informe titulado La Atención Especializada en las Comunidades Autónomas, 2024, donde se aborda «el déficit de camas hospitalarias en España» porque «es preocupante», señalan. Sin embargo, las cifras que presentan no cuadran, «ni de lejos», con las que maneja la Consejería de la Comunidad de Madrid, por lo que han rechazado de plano las afirmaciones contenidas en el texto y aseguran que defienden un modelo de eficiencia «que claramente está dando resultados positivos».

Así, en relación con el citado informe, Madrid asegura que no se ha reducido el número de camas disponibles en la sanidad pública madrileña. Desde la Consejería de Sanidad señalan que se ha efectuado «una serie de mejoras que han permitido alcanzar notables avances» y, por lo tanto, «se ha alcanzado una mayor eficiencia respecto al número de camas disponibles».

La consejería también resalta que esta eficiencia se ha alcanzado gracias a medidas como a la variación en el número de recursos. «Hemos mejorado la gestión eficiente de los recursos disponibles, los datos como los índices de ocupación y se ha potenciado la ambulatorización de procesos, lo que reduce el número de estancias hospitalarias y la necesidad de camas instaladas en los Hospitales del SERMAS», explican.

«La disminución del recurso cama, potenciando otras estrategias, ha permitido el mantenimiento de los índices de ocupación globales de los centros hospitalarios, que se ha mantenido en una horquilla estable de entre el 80 y el 90%».

Para la Comunidad de Madrid, el éxito de esta gestión se debe a algunas de las medidas tomadas por la Consejería de Sanidad, como el planteamiento de alternativas a la hospitalización convencional y favorecer la permanencia del paciente en su domicilio siempre que su situación clínica lo permita, a través de programas de Hospitalización a Domicilio y de Atención Domiciliaria», se advierte.

De las aproximadamente 550.000 altas de los hospitales de la Comunidad de Madrid dadas en 2023, casi 11.000 se realizaron en el ámbito de la hospitalización a domicilio, con una estancia media de 12 días, lo que ha supuesto no precisar de hasta 130.000 estancias de hospitalización convencional.

De esta forma, gracias a las líneas de investigación puesta en marcha y la potenciación de nuevas técnicas quirúrgicas, ha hecho posible que disminuya la permanencia media del paciente en el hospital.

Por otra parte, los niveles de ambulatorización de procesos se mantienen por encima del 60%, es decir, de cada 100 intervenciones quirúrgicas programadas realizadas, 60 no requieren de estancia hospitalaria. En el año 2023, se realizaron más de 400.000 intervenciones quirúrgicas programadas, de las que 240.000 no precisaron de estancia hospitalaria. En el año 2012, no se llegaba al 50% de los procesos.

Otros recursos llevados a cabo han sido la potenciación de los Hospitales de Día tanto Médicos como Quirúrgicos, los Cuidados Paliativos con la Estrategia sobre Cuidados Paliativos en Madrid, dotando a los pacientes y familias de recursos en el caso de que decidan permanecer en su domicilio durante su proceso.

Se ha realizado también, según la consejería madrileña, de un plan para el uso eficaz de recursos respecto a la atención de pacientes crónicos (Plan Estratégico de Atención al Paciente Crónico Complejo); se ha potenciado la comunicación ágil y eficaz entre profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria, especialmente entre el médico de familia/enfermera del paciente y el especialista consultor de ese centro de salud o especialista de referencia.