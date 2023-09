Lazy girl job: los jóvenes quieren trabajar menos y evitar el estrés

Fact checked

La tendencia de TikTok que está revolucionando a la generación Z, lazy girl job, mueve a los jóvenes a trabajar menos para evitar el estrés y podar gozar más y mejor de gran tiempo libre. Si hace unos años, movidos especialmente por las startups de Silicon Valley, la cultura de la productividad parecía una máxima, ahora es todo lo contrario.

Gabrielle Judge es la dueña de esta cuenta de TikTok y está generando un auténtico fenómeno en algo que cada vez se extiende más.

Los jóvenes quieren trabajar menos y evitar el estrés

En sus videos y entrevistas a diversos medios, la joven hace referencia a la realidad de los trabajos actuales y se denomina como chica perezosa. Pero no porque no quiera trabajar si no porque lo quiere hacer menos y poder disfrutar así de su tiempo libre, de su familia, amistades, hobbys, etc.

De hecho, esta creencia cada vez se extiende más. Los jóvenes se alejan de la cultura del esfuerzo, también porque han sentido menos motivación en sus trabajos actuales, ya que muchos no se ajustan a sus necesidades, perfiles o preferencias.

Para Judge, su trabajo ideal es el que le permite total flexibilidad, como el teletrabajo, con un sueldo digno y que le permita acabar a las 17h de la tarde.

Tal generación ha visto en la pandemia que las cosas debían cambiar y no están dispuestas a trabajar tantas horas. No es casualidad que los problemas mentales se hayan disparado entre los jóvenes. Y ahora piden rendir pero menos horas.

Casos de enfermedad mental en cada vez más jóvenes

Todo esto no es casual. Antes de la pandemia ya se estimaba que en torno al 10% de los niños y al 20% de los adolescentes sufría trastornos mentales, con consecuencias que se pueden prolongar a lo largo de toda su vida.

Ahora, los adolescentes presentan más ansiedad, síntomas depresivos, autolesiones y conductas suicidas. Así lo ha constatado el Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre Salud Mental en la Infancia y Adolescencia, del que forman parte la Sociedad de Psiquiatría Infantil (SPI), dependiente de la Asociación Española de Pediatría; la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP) y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

En todo caso, los más jóvenes reivindican su lugar en la vida y establecen que no todo es trabajar. Hay diversos fenómenos que hablan de ello y parece que la cosa va a más.