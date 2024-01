Láser en Ginecología, mucho más que estética

Fact checked

Probablemente, el láser es más conocido por su uso en otras especialidades médicas como la Dermatología, pero la realidad es que tiene múltiples aplicaciones en Ginecología. El láser ginecológico sirve para combatir la sequedad vaginal y la pérdida de elasticidad de los músculos de la zona íntima, que ocasiona la bajada hormonal en la menopausia. También los problemas de amplitud o atrofia vaginal causados por uno o más partos.

También está indicado para el blanqueamiento de la zona genital, problemas de incontinencia de orina y el rejuvenecimiento vaginal. Como explica el doctor Javier del Pozo Roselló, ginecólogo del Centro Médico Teknon: «El uso del láser en ginecoestética es más que una solución estética de la zona genital: permiten volver a recuperar el placer en las relaciones sexuales y eliminar la incontinencia de orina».

El láser intervaginal funciona estimulando la producción de colágeno de la zona íntima. También tonifica y tensa los músculos mejorando la elasticidad de las paredes vaginales. Desde un punto de vista técnico consiste en “un láser de CO₂ fraccionado que actúa en las capas superficiales de la piel, hidratándola y regenerándola”.

Láser contra las molestias de la menopausia

El Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGM) se caracteriza por una serie de síntomas genitales, como irritación o sequedad vaginal; síntomas urinarios, como molestias al orinar o incontinencia; y alteraciones sexuales.

Se presenta de forma crónica y progresiva. Como explica la doctora Ana Pascual, especialista en Ginecología y Obstetricia de la Clínica Quirónsalud Alcázar, debido a «el descenso de los niveles de estrógenos, que puede ocasionar desde alteraciones de la mucosa que recubre la vagina -con adelgazamiento de su espesor-, pérdida de elasticidad y disminución de los pliegues vaginales, a la reducción del flujo sanguíneo y de la flora vaginal beneficiosa, lo que favorece la aparición de infecciones».

En el tratamiento de la menopausia se puede usar el láser asociado a tratamientos hormonales o no hormonales. Hay pacientes en los que el tratamiento con hormonas no funciona, o no se puede usar, como en el caso de mujeres con cáncer de mama.

Como explica la doctora Pascual, «el tratamiento con láser en mujeres logra la recuperación de la fisiología genital, aumentando el espesor de las paredes vaginales y revitalizando esta zona genital mediante la bioestimulación de la producción de colágeno en la piel y mucosa de la vulva y vagina». Además, añade, también alivia síntomas como la sequedad, el dolor en las relaciones sexuales y la sintomatología urinaria.

Otras aplicaciones del láser ginecológico

La menopausia no es la única fase de la vida de una mujer en la que la tecnología láser tiene aplicaciones en la especialidad de Ginecología. El láser ginecológico tiene aplicaciones en casos de atrofia vaginal y sequedad vaginal; en la pérdida de elasticidad vaginal, tras un parto o en la fase de menopausia; y frente a otros problemas, como incontinencia urinaria, condilomas y verrugas genitales

Como expone la doctora Isabel María Blanco Herráez, Jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirónsalud Marbella: «La tecnología láser ha comenzado a usarse en nuestra especialidad en los últimos años y, sin duda, ha supuesto una revolución, ofreciendo la posibilidad de muchas expectativas de tratamiento y en una horquilla de edad muy amplia, ya que los tratamientos son aplicables a patologías propias de la mujer en edad reproductiva, en el postparto y en la pre y menopausia».

La doctora Blanco explica que un tratamiento con láser vaginal, como el que incorporaron el año pasado en el centro marbellí, se puede hacer de forma ambulatoria y no precisa anestesia. «No es invasivo y es seguro, inocuo, rápido, indoloro y eficaz”, añade, por lo que es una “alternativa a los procedimientos quirúrgicos tradicionales”.

Beneficios del rejuvenecimiento vaginal

A lo largo de la vida de una mujer, el área vaginal sufre cambios tanto internos como externos. En ellos influyen el propio paso del tiempo, pero también circunstancias como la mencionada menopausia, los cambios hormonales o los partos.

La doctora Solanye Navas, ginecóloga del Hospital Quirónsalud Murcia, y especialista en rejuvenecimiento vaginal, indica que, independientemente de la edad de la mujer, con esta técnica se pueden tratar trastornos como “pérdida de tono en la zona vaginal, incontinencia urinaria, sequedad vaginal o molestias durante las relaciones sexuales, molestias al llevar ropa ajustada o al realizar algún deporte, picores, pérdida de sensibilidad e incluso prolapsos”.

Para el rejuvenecimiento vaginal, explica la doctora Navas, utilizan el láser de CO₂. Además de utilizarse esta técnica en la solución de todos los trastornos mencionados, el tratamiento con láser vaginal también se puede aplicar en el caso de mujeres que quieren modificar la apariencia de sus genitales, o en aquellas pacientes que presentan molestias en la cicatriz de la episiotomía, lo que se traduce en dolor en las relaciones sexuales.

El tratamiento con técnicas de rejuvenecimiento vaginal, además de estimular la producción de colágeno y de solventar, o reducir, los problemas mencionados, tiene más beneficios. Por ejemplo, tal y como expone la doctora, mejora la hiperlaxitud del suelo pélvico y elimina verrugas vulvares (las producidas por el virus del papiloma humano) y cicatrices.