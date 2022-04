El último encuentro anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR) acaba de celebrarse en la ciudad de Nueva Orleans (Estados Unidos). En este encuentro se ha presentado el estudio NeoCOAST sobre un tipo de cáncer de pulmón (no microcítico NSCLC resecable -operable-) en fases tempranas. El trabajo ha mostrado mejor eficacia con nuevas combinaciones de medicamentos de tipo IO.

Tina Cascone, oncóloga del MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, ha comentado el estudio explicando que fue diseñado como un primer paso para identificar combinaciones prometedoras «que tendrán que confirmarse en trabajos posteriores». Los resultados han sido suficientemente satisfactorios para que se lance ya el estudio NeoCOAST 2 para seguir investigando este abordaje del cáncer.

En el estudio NeoCOAST se comprueba que usar un anticuerpo monoclonal llamado durvalumab con otros tratamientos novedosos es mejor que la terapia única con el primero cuando se administra antes de la cirugía del cáncer en fases precoces de NSCLC resecable.

En el estudio, en el que participaron múltiples centros, se evaluaba la eficacia de durvalumab solo y en combinación con alguna de las nuevas inmunoterapias: el oleclumab, monalizumab y danvatirsen. Aunque el estudio no se diseñó para poder realizar comparaciones entre cada una de las combinaciones, sí ha mostrado que cualquiera de ellas es una forma de obtener mejor respuesta que la monoterapia.

En palabras de Cascone, «esto viene a sumarse a las pruebas científicas cada vez más numerosas de que la inmunoterapia desempeña un papel en neoadyuvancia -antes de la cirugía- para esta población de pacientes; a fin de cuentas, lo que queremos es dar a los pacientes más oportunidades de vivir durante más tiempo libres de enfermedad».

Líneas de investigación en fases precoces

En una línea de investigación similar, la revista científica The New England Journal of Medicine ha publicado recientemente los resultados del estudio de fase III CheckMate 816, en el que participaron 352 pacientes con cáncer de pulmón del mismo tipo que habían recibido o bien estaban en tratamiento neoadyuvante con inmunoterapia (nivolumab) más quimioterapia o solo quimioterapia. La tasa de respuesta patológica completa fue del 24% en el tratamiento combinado.

Al año, el 76,1% de los pacientes tratados con nivolumab y quimioterapia sobrevivían sin progresar a la enfermedad frente al 63,4% de los solo tratados con quimioterapia. A los dos años, los datos eran del 63,8% de los pacientes del primer grupo frente al 45,3% del segundo grupo. A partir de los resultados de este estudio, nivolumab en combinación con quimioterapia ha sido aprobado en Estados Unidos como tratamiento neoadyuvante para pacientes adultos con NSCLC (CPCNP por sus siglas en español) resecable.

«El uso de inmunoterapia junto con quimioterapia como tratamiento neoadyuvante puede ofrecer una opción de tratamiento prometedora en pacientes con CPNM resecable previo a la cirugía; lo que nos permitiría tratar la enfermedad de forma temprana y mejorar la supervivencia libre de eventos de estos pacientes, reduciendo el riesgo de recaída», ha declarado al respecto Enriqueta Felip, jefa de sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron y presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

«Hasta ahora, la inmunoterapia ya había logrado demostrar sus beneficios en fases avanzadas de la enfermedad y en el tratamiento postoperatorio, pero los resultados de este estudio podrían conllevar un cambio en la práctica clínica e incorporar la quimioterapia en combinación con la inmunoterapia en el tratamiento preoperatorio», añade la Dra. Felip, que es una de las autoras de este estudio, en el que también ha participado el Dr. Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), jefe de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y profesor adjunto de la Universidad George Washington.