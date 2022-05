La importancia del cuidado de las cutículas para la salud

Tener unas uñas cuidadas no es siempre fácil. Y hay diversos aspectos que deben tocarse para que además estén sanas. Entre estos destacamos el cuidado de las cutículas para la salud. Pues esta piel es la barrera protectora que protege a las manos de virus, bacterias y posibles infecciones.

Por ello, mantener un buen cuidado de las cutículas es siempre favorable. No cuesta nada, y si tienes poco tiempo, lo ideal es ir al centro de belleza pues sabrán qué se debe hacer según cada una uña.

¿Qué es la cutícula?

Desde Essie dan a conocer que es una capa de piel que se encuentra justo en el nacimiento de la uña y cuya función es protegerla de posibles bacterias e infecciones. Es decir, básicamente, hace las veces de un escudo protector, de una barrera natural entre la parte visible —donde aplicamos el esmalte— y la zona interna o matriz donde se forma la uña.

Cómo cuidar las cutículas para la salud

Aplica aceite de almendras

Ma Belle Salon da este consejo. Pues reconstituye, suaviza y nutre. Además, tiene propiedades calmantes y regenerativas que te ayudan a combatir la sequedad y las gritas que pueden aparecer alrededor de la uña.

Masajes

Otro paso que podemos hacer es masajear las cutículas con algún bálsamo hidratante para ablandarlas y moldearlas; así, evitarás dañarlas.

Recorta con las herramientas indicadas

A veces, no tenemos bien las cutículas porque no usamos las herramientas de belleza adecuadas. Hay unas para esta zona, pregunta en el centro o en tu tienda antes de hacerlo con otra cosa que no corresponde.

Mascarilla en las cutículas

Desde el centro también aconsejan aplicar una o dos veces por semana una mascarilla casera. Es fácil hacerla con aceite de oliva con una cápsula de vitamina E y deja actuar durante unos minutos. Luego se quita con agua tibia.

Crema hidratante

Fue un must en el confinamiento pero no debe olvidarse. Es vital aplicar crema hidratante en las manos. Mejor hacerlo por la noche.

Protección solar

Los rayos UVA afectan también a la piel de las manos, ya que hacen que parezcan envejecidas y provocan la aparición de manchas. Es vital aplicar siempre crema solar en todas las zonas del cuerpo.

Manicura/pedicura

Hay que cuidar manos y pies. Y especialmente las uñas. En la manicura o pedicura profesional, recibirás un relajante masaje de manos y pies. Y esto beneficia a nuestra circulación sanguínea y mejora las cutículas.

Esto reduce también las posibilidades de que las uñas desarrollen hongos y otras infecciones y se eliminan las células muertas de la piel.