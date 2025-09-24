El hospital Ribera Povisa impulsa una Carrera y Desarrollo profesional para toda su plantilla

El nuevo acuerdo refuerza el compromiso del grupo Ribera con la excelencia asistencial, la mejora de sus servicios sanitarios y el reconocimiento de sus profesionales.

Hospital Ribera
Representantes de la Dirección de la Empresa del hospital Ribera Povisa y los sindicatos firmantes.

El hospital Ribera Povisa da un paso decisivo en su  estrategia de gestión de talento con la firma de un nuevo acuerdo de Carrera y Desarrollo  profesional para toda su plantilla, que refuerza la excelencia asistencial y el reconocimiento  a sus profesionales. 

Con este acuerdo, entre la Dirección de la Empresa y la mayoría de los sindicatos – OMEGA,  UNENF, CCOO, UGT y SATSE -, Ribera Povisa impulsa nuevas oportunidades de  crecimiento y desarrollo para sus profesionales, consolidando un modelo de gestión que  prioriza el compromiso con las personas. 

Este avance supone una inversión estratégica en el talento y la proyección de los  profesionales que apuestan por su incorporación y permanencia en el hospital Ribera Povisa. 

El nuevo acuerdo se basa en cuatro pilares. El primero de ellos relacionado con la atracción  y fidelización del talento, en el que se establece un sistema transparente y objetivo de  promoción profesional, basado en la evaluación continua de méritos, reconociendo factores  claves como la experiencia, el compromiso y la excelencia.  

Otra de las ideas clave son los criterios equitativos de crecimiento profesional, y es que  se articulan diferentes grados de Carrera y Desarrollo profesional, con requisitos claros de  permanencia (tiempos) y méritos, permitiendo a cada profesional avanzar de acuerdo con su  desempeño. El sistema es voluntario, ascendente e irreversible, y garantiza estabilidad,  proyección y oportunidades reales de desarrollo a largo plazo para toda la plantilla. 

El impacto económico es otro de los ejes principales: se contemplan retribuciones directas  asociadas a cada grado, con incrementos progresivos y pagos semestrales, reconociendo  así de forma inmediata su trayectoria en la organización, además de su compromiso con  calidad asistencial y gestión de conocimiento. En este sentido, se dará un enfoque prioritario  a la estabilidad y la excelencia asistencial, fortaleciendo la capacidad del centro para ofrecer servicios sanitarios de alta calidad a la ciudadanía, alineando el desarrollo profesional  con los retos estratégicos de la organización. 

Con este reglamento, el hospital Ribera Povisa se posiciona como referente en la gestión del  talento sanitario, apostando por el crecimiento de sus profesionales como motor de la  excelencia asistencial y la sostenibilidad del sistema de salud. 

