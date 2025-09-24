El hospital Ribera Povisa impulsa una Carrera y Desarrollo profesional para toda su plantilla

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El hospital Ribera Povisa da un paso decisivo en su estrategia de gestión de talento con la firma de un nuevo acuerdo de Carrera y Desarrollo profesional para toda su plantilla, que refuerza la excelencia asistencial y el reconocimiento a sus profesionales.

Con este acuerdo, entre la Dirección de la Empresa y la mayoría de los sindicatos – OMEGA, UNENF, CCOO, UGT y SATSE -, Ribera Povisa impulsa nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para sus profesionales, consolidando un modelo de gestión que prioriza el compromiso con las personas.

Este avance supone una inversión estratégica en el talento y la proyección de los profesionales que apuestan por su incorporación y permanencia en el hospital Ribera Povisa.

El nuevo acuerdo se basa en cuatro pilares. El primero de ellos relacionado con la atracción y fidelización del talento, en el que se establece un sistema transparente y objetivo de promoción profesional, basado en la evaluación continua de méritos, reconociendo factores claves como la experiencia, el compromiso y la excelencia.

Otra de las ideas clave son los criterios equitativos de crecimiento profesional, y es que se articulan diferentes grados de Carrera y Desarrollo profesional, con requisitos claros de permanencia (tiempos) y méritos, permitiendo a cada profesional avanzar de acuerdo con su desempeño. El sistema es voluntario, ascendente e irreversible, y garantiza estabilidad, proyección y oportunidades reales de desarrollo a largo plazo para toda la plantilla.

El impacto económico es otro de los ejes principales: se contemplan retribuciones directas asociadas a cada grado, con incrementos progresivos y pagos semestrales, reconociendo así de forma inmediata su trayectoria en la organización, además de su compromiso con calidad asistencial y gestión de conocimiento. En este sentido, se dará un enfoque prioritario a la estabilidad y la excelencia asistencial, fortaleciendo la capacidad del centro para ofrecer servicios sanitarios de alta calidad a la ciudadanía, alineando el desarrollo profesional con los retos estratégicos de la organización.

Con este reglamento, el hospital Ribera Povisa se posiciona como referente en la gestión del talento sanitario, apostando por el crecimiento de sus profesionales como motor de la excelencia asistencial y la sostenibilidad del sistema de salud.