¿Qué será lo siguiente? Romance para Juanma
Nos dice Juanma Moreno
desde su hermosa Sevilla
que serán bonificables
los animales de compañía.
¡Guau! Caniches y mastines.
¡Vivan los chuchos! ¡Qué alegría!
Ladren contentos en Lepe,
Benalmádena o Almería.
¡Eso es injusto! ¿Sólo perros?
¡Un perrorcado! Uno grita.
Pues bonifiquemos también
a los peces y gallinas
Periquitos y canarios,
tortugas y mariquitas.
Todo excepto lagartas,
esas más caras saldrían.
¿Y qué será lo siguiente?
Pregunto, señor Bonilla,
que si se ponen malitos,
¿en el trabajo nos den un día?
Y como Juanma nos dice
que son como la familia,
que sumen para numerosa
y paguen su guardería.
¿Éste es el Estado de bienestar
que quiere en Andalucía?
¿Brava batalla cultural
a dar en su tierra querida?
No se pierda en estas cosas
Ya vale de tontería,
no vuelvan los del PSOE
con los ERES y su fariña
Y si a alguno le faltase
cariño, y compañía,
que se rasque en su cartera
pero, por favor, no en la mía.
Temas:
- Perros