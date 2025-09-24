¿Qué será lo siguiente? Romance para Juanma

Nos dice Juanma Moreno

desde su hermosa Sevilla

que serán bonificables

los animales de compañía.

¡Guau! Caniches y mastines.

¡Vivan los chuchos! ¡Qué alegría!

Ladren contentos en Lepe,

Benalmádena o Almería.

¡Eso es injusto! ¿Sólo perros?

¡Un perrorcado! Uno grita.

Pues bonifiquemos también

a los peces y gallinas

Periquitos y canarios,

tortugas y mariquitas.

Todo excepto lagartas,

esas más caras saldrían.

¿Y qué será lo siguiente?

Pregunto, señor Bonilla,

que si se ponen malitos,

¿en el trabajo nos den un día?

Y como Juanma nos dice

que son como la familia,

que sumen para numerosa

y paguen su guardería.

¿Éste es el Estado de bienestar

que quiere en Andalucía?

¿Brava batalla cultural

a dar en su tierra querida?

No se pierda en estas cosas

Ya vale de tontería,

no vuelvan los del PSOE

con los ERES y su fariña

Y si a alguno le faltase

cariño, y compañía,

que se rasque en su cartera

pero, por favor, no en la mía.