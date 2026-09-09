El Gobierno se desautoriza a sí mismo: Hacienda y Economía cuestionan el Estatuto Marco aprobado por Mónica García

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Los informes de los ministerios de Hacienda y Economía evidencian una llamativa desautorización del Gobierno a sí mismo y dejan en una posición especialmente comprometida al Ministerio de Sanidad y a su titular, Mónica García. Ambos departamentos cuestionan que Sanidad haya presentado un Estatuto Marco sin cuantificar adecuadamente su impacto económico.

Hacienda denuncia que la financiación se plantea «sin concreción de cuantías ni de instrumentos», reclama «la estimación del impacto presupuestario» y exige identificar la financiación estatal para compensar a las comunidades autónomas. Además, considera inaceptables las justificaciones de Sanidad para no aportar una memoria económica y de recursos humanos y reclama un «estudio aproximado sobre los gastos de personal y el impacto presupuestario», hasta concluir que «es preciso que se aporte una estimación de su coste».

El reproche es especialmente contundente cuando el propio Ministerio de Hacienda afirma que la memoria opta por una «descuantificación» completa del impacto presupuestario.

El Ministerio de Economía coincide en el diagnóstico y subraya que el Estatuto Marco analiza medidas que pueden tener impacto «sin cuantificarlo», pese a que considera «previsible» la «necesidad de modificaciones presupuestarias», especialmente en las comunidades autónomas. Es decir, el propio Gobierno cuestiona desde sus ministerios económicos que Sanidad haya hecho los deberes presupuestarios de una reforma que afecta directamente a las condiciones laborales, las plantillas y el gasto de los servicios de salud.

El varapalo adquiere así una dimensión política evidente: mientras Sanidad impulsa el Estatuto Marco, Hacienda y Economía reclaman precisamente aquello que el Ministerio no ha aportado, una estimación rigurosa de su coste y de cómo se financiará. Y, por ahora, se trata además de informes de otros departamentos del propio Gobierno; el Consejo de Estado no ha emitido dictamen porque, según la documentación aportada, no se le ha solicitado.

El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, firmado el 24 de julio de 2026, cuestiona duramente el análisis económico del anteproyecto de Estatuto Marco y reprocha al Ministerio de Sanidad que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) no haya cuantificado adecuadamente su impacto presupuestario. Hacienda considera que la memoria realiza una «descuantificación completa» del impacto y advierte de que las medidas previstas pueden generar importantes costes de personal para las comunidades autónomas.

El informe señala que las modificaciones de jornada, movilidad, reclasificaciones profesionales, nuevas retribuciones y otros cambios organizativos tendrán consecuencias económicas que deben calcularse antes de aprobar la norma. Hacienda exige expresamente que se realice «un estudio aproximado sobre los gastos de personal que generaría y el impacto presupuestario» en cada comunidad autónoma.

Además, advierte de que la reducción de jornada en el sector sanitario tiene una «repercusión automática en el gasto de personal» por la necesidad de realizar nuevos nombramientos y contrataciones. En relación con las reclasificaciones y retribuciones, Hacienda sostiene que «no puede demorarse la cuantificación del incremento al posterior desarrollo», porque es el propio Estatuto el que establece la base legal de esos cambios.

Comunidades autónomas

El Estatuto Marco de los profesionales sanitarios se encuentra con un problema que no sólo procede de la oposición ni de los sindicatos, sino del propio Gobierno. Los informes elaborados reclaman precisamente aquello que el departamento de Mónica García no ha concretado: cuánto costará la reforma, qué impacto tendrá sobre las cuentas públicas y quién pagará su aplicación.

El varapalo adquiere especial relevancia porque se trata de informes emitidos por otros departamentos del Ejecutivo durante la propia tramitación del proyecto que, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, su tramitación lo elevará al Congreso y al Senado, tras hacer caso omiso al choque con los sindicatos y donde también la oposición ha dejado claro que, sin el apoyo de los médicos, la norma nace herida.

El Ministerio de Hacienda, contundente

En el caso de Hacienda, las objeciones son especialmente contundentes. El Ministerio critica que la financiación del Estatuto Marco se plantee sin concreción de cuantías ni de instrumentos y reclama expresamente la estimación del impacto presupuestario, que es lógico cuando las comunidades autónomas deberán costearlo. Además, exige algo importante, «identificar la financiación que aportará el Estado para compensar a las comunidades autónomas».

Hacienda no se limita a reclamar una referencia genérica. Exige un «estudio aproximado sobre los gastos de personal y el impacto presupuestario» y sentencia: «Es preciso que se aporte una estimación de su coste».

Los médicos harán huelga indefinida

El colectivo médico ya ha advertido de que, a partir de octubre, una vez pasada la festividad del Pilar, convocará una huelga indefinida. Esta decisión se suma al anuncio realizado ayer por la tarde de que los profesionales emprenderán también todas las acciones jurídicas a su alcance para frenar lo que consideran un desafío de Mónica García: un Estatuto Marco que, a su juicio, incurre en una evidente incongruencia al equiparar a los médicos con el resto de las profesiones sanitarias, pese a las diferencias en formación, responsabilidad y condiciones laborales.

El choque con los médicos llega después de meses de movilizaciones y huelgas para reclamar mejoras laborales, salariales y de plantilla. Mientras los profesionales sanitarios llevan más de un año denunciando la falta de recursos y reclamando un nuevo marco laboral, el propio Estatuto Marco impulsado por Sanidad sigue sin concretar cuánto costarán las medidas que pretende aplicar ni cómo se financiarán.