Salud cardiovascular: cuando es necesario recurrir a la suplementación, según los expertos

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El corazón trabaja sin descanso, pero cuidarlo no debería ser una tarea puntual. La salud cardiovascular se construye día a día a través de decisiones relacionadas con la alimentación, la actividad física, el descanso y el control de los principales factores de riesgo.

En este contexto, la nutrición ocupa un lugar fundamental y también surgen preguntas sobre el papel que pueden desempeñar determinados nutrientes y suplementos. ¿Cuándo son necesarios y qué aportan al buen funcionamiento del corazón?

Con motivo del Día Mundial del Corazón, expertos en salud cardiovascular y nutrición de Herbalife comparten su visión sobre estas cuestiones y explican cómo abordar la suplementación de una manera responsable, atendiendo a las necesidades individuales y a la evidencia disponible.

¿Cuándo es necesaria la suplementación?

La suplementación puede tener sentido cuando existe una deficiencia nutricional, una mayor necesidad de determinados nutrientes, una dieta restringida o una indicación clínica concreta. En estos casos, debe plantearse de forma individualizada y como complemento de una alimentación equilibrada y unos hábitos de vida saludables.

Rute Borrego, dietista-nutricionista y miembro del Consejo Asesor de Nutrición de Herbalife, recuerda que los suplementos no deben entenderse como un atajo para cuidar el corazón. Para la mayoría de las personas, señala: “La evidencia es más sólida en favor de hábitos como una alimentación adecuada, la actividad física, dejar de fumar y controlar la presión arterial, el colesterol y el peso que en el uso rutinario de suplementos para prevenir enfermedades cardiovasculares”.

Al mismo tiempo, señala la experta que las deficiencias nutricionales son una realidad cada vez más presente y que, cuando están documentadas mediante una valoración adecuada, la suplementación puede formar parte de una atención personalizada. Su recomendación es clara: “La suplementación debe basarse en la evidencia, evaluarse individualmente y estar dirigida a una necesidad específica”.

Pero ¿qué hay detrás de un suplemento antes de llegar a las manos del consumidor? En Herbalife, el proceso comienza mucho antes de la formulación final: la investigación permite estudiar los nutrientes y sus características, revisar la evidencia disponible y determinar qué ingredientes pueden tener sentido dentro de una solución nutricional. Es una forma de trasladar el conocimiento científico a productos pensados para necesidades concretas, sin perder de vista que la base siempre debe ser una alimentación equilibrada.

Joaquim Caetano, médico especialista en Patología Clínica y miembro del Consejo Asesor de Nutrición de Herbalife, refuerza esta idea al afirmar que “dado que las dietas modernas no siempre proporcionan cantidades óptimas de ciertos nutrientes, la suplementación científicamente reconocida puede ayudar en la prevención cardiovascular cuando se combina con otros comportamientos preventivos”.

En la misma línea, Julián Álvarez, médico especialista en medicina deportiva y miembro del Consejo Asesor de Nutrición de Herbalife en España, considera conveniente valorar un apoyo adicional cuando existe una necesidad nutricional conocida y la alimentación no cubre adecuadamente este aporte. Para ello, recomienda analizar las posibles carencias o debilidades de la dieta y valorar las necesidades individuales, además de elegir productos de empresas de confianza por su origen, calidad, experiencia o respaldo científico.

Aquí también entra en juego la experiencia. Más allá de identificar un nutriente, desarrollar una solución nutricional requiere decidir cómo incorporarlo, en qué cantidad y junto a qué otros componentes. Es un proceso en el que Herbalife combina conocimiento en nutrición, investigación y desarrollo de producto para convertir los avances científicos en formulaciones que puedan integrarse de manera sencilla en las rutinas del día a día.

¿Puede la suplementación contribuir a la prevención cardiovascular?

El papel de los suplementos en la prevención cardiovascular depende, según los expertos, del contexto en el que se utilicen. Julián Álvarez considera que incluso pequeñas carencias nutricionales que todavía no se manifiestan como una enfermedad pueden representar un riesgo para la salud y defiende que la suplementación puede contribuir a superar esos mínimos y acercarse a una nutrición óptima.

Joaquim Caetano introduce un matiz: “Los suplementos pueden formar parte de la estrategia, pero no es la estrategia”. Cuando existe una carencia o una necesidad específica, su función está más clara; fuera de estas circunstancias, considera necesario contar con evidencias más sólidas antes de afirmar que un suplemento previene las enfermedades cardiovasculares.

Por su parte, Rute Borrego coincide en que “en determinadas situaciones, la suplementación puede formar parte de la prevención, pero no como regla general”. Su utilidad depende de factores como la persona, el motivo, la situación y la evidencia disponible.

¿Qué suplementos y nutrientes se relacionan con el bienestar cardiovascular?

Dentro de la suplementación relacionada con la salud cardiovascular, encontramos diferentes nutrientes y componentes de interés, como los omega-3, la coenzima Q10, el magnesio, las vitaminas D, C y E, las vitaminas del grupo B y el folato, la fibra, los fitoesteroles, los betaglucanos, los polifenoles, los flavonoides, los antioxidantes, determinados extractos vegetales y los precursores del óxido nítrico.

Los expertos consultados coinciden en una idea clave: que un nutriente tenga relevancia para el organismo no significa que tomarlo en forma de suplemento prevenga por sí mismo las enfermedades cardiovasculares. Como señala Rute Borrego, “su utilidad debe valorarse según el tipo de suplemento, la dosis, las necesidades individuales y la situación clínica, siempre bajo un enfoque global de salud cardiovascular”.

La innovación nutricional no consiste necesariamente en descubrir un ingrediente completamente nuevo. A veces está en encontrar nuevas formas de combinar conocimientos ya existentes, mejorar una formulación o adaptar una solución a una necesidad concreta. En Herbalife, esta búsqueda de nuevas posibilidades forma parte de una trayectoria centrada en la nutrición y en la evolución de sus productos a medida que avanza el conocimiento científico.

Suplementos, ¿complemento o sustituto?

Los tres expertos coinciden en una idea fundamental: los suplementos no sustituyen una alimentación equilibrada ni los principales hábitos relacionados con el cuidado cardiovascular.

Joaquim Caetano recuerda que no reemplazan una dieta saludable y variada, la actividad física ni el control de factores de riesgo como el exceso de peso, la hipertensión, el colesterol LDL elevado o la diabetes.

Rute Borrego añade que tampoco deberían utilizarse para compensar de manera permanente una alimentación inadecuada. “Si una persona depende de los suplementos porque su dieta no es suficiente, considera prioritario identificar las dificultades que impiden mejorar esa alimentación”.

Para Julián Álvarez, la suplementación puede resultar especialmente útil cuando el ritmo de vida dificulta mantener una alimentación equilibrada, pero esto no debería hacer perder de vista la importancia de dedicar atención y tiempo a la alimentación.

Y es importante no perder de vista esta cuestión que señala Julián: el suplemento es solo una pieza del puzle. Una visión que Herbalife traslada también a su propuesta nutricional, que no se limita al producto, sino que contempla la alimentación y los hábitos saludables como parte de un mismo conjunto. El objetivo no es sustituir una buena alimentación, sino facilitar determinadas soluciones que puedan acompañarla cuando existe una necesidad concreta.

¿Cómo elegir suplementos de forma responsable?

En un entorno con una gran cantidad de información sobre suplementos para el corazón, distinguir entre publicidad, información y evidencia científica resulta esencial. Julián Álvarez recomienda prestar atención al origen de la información y dar prioridad a instituciones y organismos científico-sanitarios y a profesionales cualificados frente a los mensajes de influencers.

Rute Borrego aconseja desconfiar de las promesas rápidas o milagrosas y comprobar qué evidencia científica respalda las afirmaciones de cada producto. También destaca la importancia de conocer qué tomar, cuándo y en qué producto confiar. Estar informado significa no solo saber qué tomar, sino también saber por qué, cuándo y en qué producto confiar”, concluye Rute.

Joaquim Caetano lo resume en una sola frase: “Tomar suplementos es fácil. Tener pruebas científicas es otra cuestión”.