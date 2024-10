Fact checked

Impulso a la innovación científica entre jóvenes científicos de nuestro país. La Fundación AstraZeneca ha otorgado un millón de euros en el acto de entrega de los VIII Premios Jóvenes Investigadores. Esta octava edición, desarrollada bajo el lema «Ciencia que cambia vidas», ha galardonado cuatro proyectos de investigación en red con un gran potencial de ser aplicables a la práctica real. Con esta iniciativa, la Fundación AstraZeneca busca promover el desarrollo y la consolidación del talento científico joven en España.

La inauguración del acto corrió a cargo del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y de Rick R. Suárez, presidente de la Fundación AstraZeneca y presidente de AstraZeneca España quien apuntó que, «los Premios Jóvenes Investigadores son una muestra de nuestra dedicación a apoyar a los científicos emergentes que están llamados a liderar el futuro de la salud global. Este año, hemos sido testigos de proyectos extraordinarios que no solo tienen el potencial de transformar la ciencia, sino también de mejorar la vida de las personas. Es fundamental que sigamos trabajando juntos, desde las instituciones hasta las organizaciones y todos los actores del sector salud, para asegurar que la innovación llegue a quienes más la necesitan. La ciencia tiene el poder de cambiar vidas, y en la Fundación AstraZeneca, estamos orgullosos de ser parte de este propósito».

Una inversión de un millón de euros

El objetivo de estos galardones es promover la investigación entre grupos de investigadores noveles procedentes de diferentes comunidades autónomas que participan en un proyecto de investigación en red para la obtención de resultados trasladables a la población. Con esta finalidad, la Fundación AstraZeneca ha contado por tercer año consecutivo con una inversión de un millón de euros, fortaleciendo la firme apuesta de la Fundación con el desarrollo y la consolidación del talento científico joven en España. Cada uno de los cuatro grupos de investigación galardonados ayer ha recibido una beca de 225.000€ para continuar desarrollando sus investigaciones innovadoras que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Marta Moreno, vicepresidenta de la Fundación AstraZeneca y directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado en AstraZeneca, ha señalado en la clausura del acto que, «en esta octava edición de los Premios Jóvenes Investigadores, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la ciencia y el apoyo a los jóvenes investigadores. Hemos visto cómo la colaboración entre diferentes comunidades autónomas y la participación activa de mujeres líderes en la ciencia han alcanzado nuevos hitos. Es un orgullo para la Fundación AstraZeneca poder contribuir al desarrollo de proyectos innovadores que tienen el potencial de transformar la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas. Seguiremos apostando por la innovación y el talento científico joven en España, convencidos de que son la clave para enfrentar los desafíos del futuro».

En este sentido, esta última edición de los Premios Jóvenes Investigadores ha alcanzado un nuevo récord de participación alcanzando un total de 48 proyectos presentados de 179 grupos de investigación de 127 instituciones diferentes. Además, más del 50% de los proyectos han sido liderados por mujeres, un claro indicativo de la creciente presencia y liderazgo de las mujeres en el campo de la ciencia.

Para esta edición, un año más, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha estado a cargo de la evaluación de los proyectos presentados. «En el Instituto de Salud Carlos III nos sentimos orgullosos de haber participado de nuevo en esta iniciativa. La calidad y el potencial de los proyectos recibidos este año han sido excepcionales, reflejando el talento y la dedicación de nuestros jóvenes científicos y científicas. Estamos convencidos de que estas investigaciones tendrán un impacto significativo en la sociedad, y seguiremos apoyando iniciativas que promuevan la excelencia científica y la colaboración interdisciplinaria, y que en definitiva ayuden a mejorar la salud de las personas», señala Marina Pollán, directora del ISCIII. Además, este año, al igual que en la pasada edición, los proyectos han podido presentar una carta de apoyo emitida por una asociación de pacientes, un aspecto que se ha valorado positivamente a la hora de seleccionar los proyectos galardonados.

Proyectos galardonados

Categoría Respiratorio e Inmunología

El proyecto DIAMOMS, liderado por el Dr. José Antonio Cañas Mañas, del laboratorio de Inmunoalergia del Departamento de Inmunología en el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD, UAM), busca mejorar el diagnóstico del asma y la monitorización del tratamiento con fármacos biológicos a través del análisis del metaboloma, secretoma y miRNAoma, ofreciendo un enfoque más preciso para pacientes asmáticos.

Cuenta con la colaboración del Dr. Carlos José Aranda, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) y del Hospital Regional Universitario de Málaga (Hospital Civil), y con el Dr. Manuel Jorge Rial, del Instituto de Investigación Biomédica A Coruña (INIBIC) y del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Además, tiene el apoyo de la Asociación ASMAMADRID.

Categoría Oncología, Medicina de Precisión e Inmuno-oncología

El proyecto «Hacia una terapia de receptores de antígenos quiméricos de próxima generación para el colangiocarcinoma», coordinado por el Dr. Tian Tian, investigador Ramón y Cajal y líder del equipo traslacional del Grupo de Tumores Gastrointestinales Superiores y Endocrinos del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha sido galardonado en esta categoría por sus avances en el ámbito del cáncer gastrointestinal, y en concreto en el colangiocarcinoma, una forma agresiva de cáncer hepático.

Además, en este proyecto también colabora la Dra. Alena Gros, perteneciente también al VHIO, el Dr. Víctor Moreno García, del Hospital Fundación Jiménez Díaz, la Dra. Angela Lamarca, del Instituto de Investigación Sanitaria y del Hospital Fundación Jiménez Díaz, y el Dra. Mariano Ponz, de la Clínica Universidad de Navarra. Cuenta con el apoyo de la Asociación de Tumores de Vías Biliares (ATUVIBI).

Categoría Cardiovascular, Renal y Metabolismo

El proyecto HI-COR-65, bajo la coordinación de la Dra. Clara Bonanad Lozano, de la Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana INCLIVA, cardióloga clínica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y profesora asociada del Departamento de Medicina en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, explora el uso de hierro intravenoso como tratamiento para mejorar la calidad de vida en pacientes mayores que padecen síndrome coronario agudo, una afección cardiovascular de alto riesgo. La Dra. Bonanad también colabora con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBER-CV) en Madrid.

En este proyecto también colaboran el Dr. Sergio Raposeiras, del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, el Dr. Luis David Vivas, del Hospital Clínico San Carlos y el Dr. Diego Ginés Segura, del Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Además, cuenta con el apoyo de Plataforma de Asociaciones de Pacientes Cardiovasculares de la Fundación Española del Corazón.

Categoría Enfermedades Infecciosas e Inmunoprevenibles

El proyecto PROTECT-SD, coordinado por el Dr. Peter Olbrich, Médico Adjunto del Servicio de Infectología, Reumatología e Inmunología Pediátrica (SIRIP) del Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Profesor en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla Además, y parte del equipo del Laboratorio de Alteraciones Congénitas de la Inmunidad en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), tiene como objetivo estudiar la respuesta inmunológica y la protección otorgada por la vacuna trivalente de influenza en niños con síndrome de Down, un grupo particularmente vulnerable a complicaciones por gripe.

En este proyecto también colaboran la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI), el Dr. Carlos Daniel Grasa, del Hospital Universitario La Paz y la Dra. Irene Rivero, del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Además, cuenta con el apoyo de la Federación Española de Síndrome de Down, la Federación Andaluza de Asociaciones para el Síndrome de Down (DOWN Andalucía), de la Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla (DOWN Sevilla).

El Dr. Rafael Matesanz, Premio Honorífico de la Fundación AstraZeneca

Los Premios Jóvenes Investigadores cuentan también con una distinción destacada, el Premio Honorífico a la Excelencia a la Trayectoria Científica y su Contribución Destacada en la Salud de la Sociedad, que va destinado a un investigador clínico destacable con el fin de poner en valor su trayectoria global en el ámbito de la investigación biomédica y por su dedicación en la generación del conocimiento científico y avance en su especialidad o área de conocimiento, así como por el impacto en la salud de la población.

Este año ha sido otorgado al Dr. Rafael Matesanz, fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), por su estelar carrera en el campo de la donación y el trasplante. El doctor ha acompañado a los jóvenes investigadores en el acto de entrega de los premios.