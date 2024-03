La fruta que es mejor que destierres por su cantidad de azúcar

Fact checked

A pesar de que no es ningún secreto que no todas las frutas contienen la misma cantidad de azúcar, probablemente no podrías decir cuáles son aquellas que poseen un mayor contenido de esta sustancia natural. Deberías conocer esta información, porque con ese dato te sería muy fácil saber cuál es la fruta que es mejor que destierres porque posee mucho azúcar.

Para que te hagas una mejor idea del porcentaje de azúcar entre las diversas frutas, piensa que pueden tener de 1 a 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento. En otras palabras, la fruta que más azúcar posee multiplica hasta por 20 veces a la que tiene menos. Y de ahí que para los pacientes diabéticos no sea igual seleccionar una que otra.

¿Cuáles son las frutas con más azúcar?

Al contrario de lo que algunos imaginan, ni la sandía ni el plátano están entre las frutas más dulces que los diabéticos deben evitar. Tienen 6 y 12 gramos de azúcar en promedio, respectivamente.

Las frutas con más azúcar son los dátiles y las uvas pasas, que tienen de media 63 y 59 gramos de azúcar -o fructosa- respectivamente en su composición.

Este glúcido que se encuentra en los vegetales, las frutas y la miel, es un tipo de azúcar monosacárido considerado el más dulce entre todos los carbohidratos naturales que podemos hallar en los alimentos tal y como nos los proporciona la naturaleza. Este azúcar simple nos aporta energía, y a pesar de que se llama igual no es perjudicial como los endulzantes de los procesados.

¿Cómo afecta la fruta con azúcar en el cuerpo humano?

Una vez introducidas en el organismo, y si bien podría afirmarse que todas son saludables, algunas frutas pueden elevar notablemente los niveles de azúcar en la sangre. Evidentemente, las que lo hacen son aquellas que contienen más azúcar. Suponiendo que vayas a comer frutas y hayas sido diagnosticado con diabetes, debes evitar los atracones de varias de ellas. Comenzando con los dátiles y las uvas pasas, y siguiendo por otras cuyo «dulzor» depende de la maduración de cada unidad.

Los plátanos, sin ir más lejos, pueden llegar a aportar hasta tres veces más azúcar si están maduros que si no lo están.

Pero volviendo a las uvas pasas y los dátiles, su carga glucémica es de hasta 50 y 45, respectivamente. ¿Qué implica este índice? La carga glucémica se calcula multiplicando el índice glucémico por los hidratos de carbono por ración de alimento, y dividiendo luego ese resultado entre 100. Cuanto más alta es la carga glucémica, más peligrosa es una porción de esa fruta o alimento.

En el caso de los diabéticos, lo conveniente es que reduzcan todo lo posible la ingesta de uvas pasas y dátiles por ser las frutas con mayor carga glucémica de todas. Puedes darte el gusto de consumir unas uvas pasas o dátiles de vez en cuando pero que no sea costumbre, especialmente si tienes diabetes, colesterol y otras enfermedades, porque estarás atentando contra tu propia vida. Intenta introducir en tu dieta frutas que tenga una menor carga glucémica.

¿Qué frutas no suben el azúcar en la sangre?

Las opciones con menor carga glucémica son los arándanos, las fresas, las moras y los pomelos. Todos ellos tienen una carga inferior a 3, por lo que no inciden en absoluto en tus niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, de éstas deberíamos aconseja entonces el pomelo porque los cítricos son ricos en fibra y compuestos vegetales y, por ende, regulan los niveles de azucares.

De hecho, las frutas cítricas enteras -no los zumos exprimidos- reducen las probabilidades de desarrollar prediabetes y diabetes 2. Una dieta en la que incluyas tres a cuatro piezas de cítricos a la semana te mantendrá protegido frente a ese tipo de enfermedades.

El aguacate, otra buena alternativa

No es una fruta, pero el aguacate sí es un fruto visto por muchos como un súper alimento. Casi no posee azúcar, sólo 0,7 gramos por cada 100 gramos de alimento. Por eso, y por su capacidad saciante, es un sustituto interesante para las uvas pasas y los dátiles. No es tan dulce como aquellos pero justamente estamos buscando eso: no introducir tantos azúcares a un metabolismo dañado.

Por otro lado, el aguacate colabora con la absorción de las azúcares por su contenido en fibra. Y provee grasas saludables que controlan positivamente la glucosa, así que no debes dudar en añadirlo así a tus elaboraciones. Hay diversas maneras de prepararlo, siendo los modos más aconsejables los que consisten en servirlo con una pizca de sal, zumo de limón o aceite de oliva virgen extra.

Con estas recomendaciones, confiamos en que, especialmente como diabético, te haya quedado más claro qué frutas debes comer. Y cuáles no.

En todo caso, añadir las frutas en la dieta siempre son saludables.