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El empleo en el sector sanitario experimentó un retroceso durante el segundo trimestre de 2026, aunque mantiene una evolución positiva si se compara con el mismo periodo del año anterior. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la sanidad empleó a 1,36 millones de personas entre abril y junio, una cifra inferior a la registrada al inicio del año, cuando el sector superó los 1,4 millones de ocupados.

Los datos reflejan que el empleo sanitario ha perdido impulso durante 2026, con una caída respecto al primer trimestre que contrasta con el crecimiento registrado en el conjunto del mercado laboral. Aunque la comparación interanual sigue siendo positiva, la evolución del sector pone sobre la mesa las dificultades para consolidar el empleo sanitario y alimenta las críticas sobre la eficacia de las políticas del Gobierno en materia de sanidad. La gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, continúa bajo escrutinio ante unos indicadores que muestran que el sistema no logra mantener el ritmo de creación de empleo alcanzado a comienzos de año.

Pese a esta caída trimestral, la comparación interanual refleja una evolución favorable. El número de trabajadores sanitarios aumentó un 6% respecto al segundo trimestre de 2025.

Más allá de la evolución trimestral del empleo, las cifras ponen de manifiesto que la sanidad española continúa afrontando un problema de fondo: la insuficiencia de profesionales para responder al envejecimiento de la población y al aumento de la demanda asistencial. Diversos informes vienen alertando desde hace años de la escasez de médicos y enfermeras en determinadas especialidades y territorios, una situación que se traduce en dificultades para cubrir plazas, listas de espera persistentes y una elevada presión asistencial sobre las plantillas.

Pero el descenso del empleo sanitario resulta especialmente llamativo porque coincide con el periodo en el que el sistema necesita reforzar más sus plantillas. El verano suele traer consigo un aumento de la presión asistencial en numerosas zonas turísticas, la cobertura de las vacaciones del personal sanitario y la necesidad de mantener abiertos hospitales y centros de salud con suficientes profesionales. Sin embargo, los datos de la EPA reflejan un retroceso del empleo respecto al primer trimestre, una evolución que contrasta con las necesidades asistenciales propias de esta época del año.

En el conjunto de la economía, España alcanzó un nuevo máximo histórico de ocupación con 22,78 millones de trabajadores, tras incorporar 486.000 empleos en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, la tasa de paro descendió hasta el 9,87%, el nivel más bajo desde 2008 y por debajo del umbral del 10%, mientras que el número de desempleados se redujo en 213.300 personas, hasta situarse en 2,49 millones.

No obstante, los datos también muestran una cierta moderación en la creación de empleo respecto al año anterior. En términos interanuales, la ocupación creció un 2,3%, cuatro décimas menos que en el segundo trimestre de 2025, mientras que el descenso del desempleo también perdió intensidad, reflejando una desaceleración del mercado laboral en comparación con el ejercicio precedente.