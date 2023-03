Eduardo Pastor: «La distribución de medicamentos es un servicio de equidad»

Fact checked

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha hablado en las III Jornadas anuales OKSALUD de OKDIARIO de los retos de la cooperativa que opera bajo el lema “Lo que nos mueve es la salud” con 1.500 rutas que distribuyen productos sanitarios (medicamentos y otros) por todo el territorio, “de la Alcarria a la calle Goya de Madrid” y conecta cerca de 19.000 farmacias.

Con más de 12.000 farmacias asociadas y otras vinculadas en calidad de clientes, Cofares conecta prácticamente 19.000 oficinas, a las que llega con medicamentos y otros productos sanitarios una media de 2,7 veces por día.

Representa el 78% de la distribución farmacéutica. “La farmacia no es un servicio sanitario aislado, detrás está la distribución”. Los ciudadanos tienen en Cofares una garantía de que los productos adquiridos en la farmacia son originales y de que si un producto no está disponible por la mañana “lo estará por la tarde”. Las propias farmacias constituyen puntos de atención sanitaria por los cuales pasan 3 millones de personas cada día, “pero cuyo potencial no se está aprovechando al máximo”.

En la visión de Eduardo Pastor, tanto la sanidad como la actividad industrial tienen un componente de previsión determinante. En términos de actividad, pide a las autoridades un marco previsible, sin cambios como los que suponen las reducciones de precios cada pocos meses.

La equidad en el acceso es un concepto clave para Cofares. Las rutas a zonas despobladas o remotas, “que no son óptimas en beneficio” ofrecen la satisfacción profesional de poder llevar a todos los ciudadanos, “muchas veces mayores”, servicios fundamentales para su salud. Al tratarse de un modelo cooperativo que distribuye productos con precio intervenido, el 50% del contenido de las “famosas cajas azules” va a pérdidas, pero la gestión y, sobre todo, la previsión, permiten una rentabilidad que revierte en su totalidad en la mejora de servicios: “Invertimos todos nuestros beneficios en la mejora del sistema. Este año hemos abierto un almacén en Linares y vamos a invertir cerca de 11 millones en Castellón, en Tarragona y Orense.”

El impacto de la guerra en Ucrania y el aumento del precio de los combustibles se ha traducido en un incremento de gasto de 16 millones de euros. “El año 2022 ha estado marcado por la gestión debido a esa coyuntura”, ha declarado. Su intención es que, como ha ocurrido con la pandemia, la previsión y la inversión en tecnología contribuya a resolver problemas y mantente el servicio”.

La inversión en tecnología se entiende como “mucho más que la mera adquisición de equipos”, implica cambios organizativos y en el proceso de incorporar talento a la organización, entre otros muchos aspectos. A cambio, su potencial es enorme. Además de permitir dar respuesta a situaciones críticas podría ser un recurso -ahora desaprovechado- para detectar cambios en los patrones de consumo que pueden ofrecer información valiosa y anticipada sobre brotes de enfermedades. La previsión tendría así una doble dimensión, en la distribución en sí en la orientación hacia una medicina más predictiva que reactiva. Es la idea que ha inspirado un reciente acuerdo firmado por la cooperativa con el Instituto de Salud Carlos III para la identificación de anomalías en el consumo.