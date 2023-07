Fact checked

La medicina estética ha avanzado mucho. Existen tratamientos mínimamente invasivos y procedimientos no quirúrgicos que permiten mejorar el aspecto facial y obtener resultados sorprendentes en tan solo una sesión. Hay opciones como los rellenos dérmicos, que pueden proporcionar volumen y definición; los tratamientos con remoludadores, que pueden suavizar las líneas de expresión y rejuvenecer la apariencia sin pasar por el quirófano y tratamientos mediante láser. A ello contribuyen los avances de la ciencia y la tecnología en este sector. Continuamente aparecen novedades y ahora podemos encontrar tratamientos genéticos y a base de enzimas.

Uno de los beneficios clave de todos estos procedimientos de medicina estética es que muchos de ellos son especialmente adecuados para realizarse durante los meses de verano, cuando buscamos lucir radiantes y sentirnos cómodos bajo el sol. Para hablarnos de forma detallada sobre estas técnicas, sus beneficios y las novedades del mercado, OKSALUD entrevista a la directora médico de Longevity Hub by Clinique La Prairie, la doctora María Rosa García Maroto.

PREGUNTA.- ¿En qué consisten los tratamientos de rejuvenecimiento en la medicina estética?

RESPUESTA.- La medicina estética, en general y a nivel facial también, va encaminada a la prevención. Ahora mismo, ha subido mucho la demanda de esta medicina en contra de la cirugía porque es menos agresiva, no «transforma» la cara y es mucho más económica. A nivel facial se pueden hacer tratamientos de infiltraciones que incluye todo lo que se puede pinchar; tratamientos de láser que son para mejorar la piel; tratamientos con maquinaria que son no invasivos y no dejan secuelas y peeling químicos que pueden ser más o menos profundos. Casi todos estos tratamientos se pueden hacer en una sola sesión de entre 60-90 minutos y con un espacio de tiempo entre sesiones de tres meses a un año porque la medicina estética es «una carrera de fondo», hay que cuidarse toda la vida.

P.- ¿Qué público demanda este tipo de técnicas?

R.- Yo llevo 30 años en la medicina estética y al principio de ejercer la profesión la media de edad rondaba los 40-45 años. Ahora la media ha bajado mucho, hay mucha clientela joven, de unos 25 años que recurren a la medicina estética como prevención y porque están muy influenciadas por la imagen y las redes sociales. El grueso son mujeres pero cada vez hay más hombres en consulta, sobre todo para temas sobre prevenir el envejecimiento (cremas, productos y tratamientos) y eliminación de cicatrices de acné. Hoy en día hay más información y más interés por parte de los jóvenes de ambos sexos por tener una longevidad saludable que no sólo incluye la medicina estética, sino también el ejercicio y la correcta alimentación. Es lo que buscamos en nuestra clínica que la gente viva más y mejor.

P.- ¿Todos estos tratamientos se pueden realizar en verano? ¿Dependen de la edad de la persona?

R.- Ahora mismo, sí, incluso el peeling se puede hacer en época de sol. Los tratamientos dependen de la piel de cada persona y de la edad. Para una joven de 25-30 años que quiera lucir una piel bonita en verano, hay un tratamiento muy novedoso que consiste en combinar dos técnicas: un peeling superficial a base de ácido tricloroacético a baja dosis que no tiene incidencia con el sol. A continuación se combina con un láser llamado Génesis que activa la formación de colágeno a nivel profundo, cierra los poros y mejora el acné.

A partir de los 40 años, para mejorar de cara al verano, si quiere ir a fiestas y estar maravillosa hacemos un tratamiento dividido en partes para rejuvenecer el rostro. En el tercio superior del rostro se recomienda relleno con un neuromodulador que relaja las arrugas de expresión que deja la cara natural y relajada. En el tercio medio si tiene zonas con pérdida de volumen con ácido hialurónico para que se vea más juvenil con efecto lifting, a través de una técnica propia basada en cinco puntos que hace que la piel se vea más jugosa y lisa sin transformar el aspecto de la cara. Para el tercio inferior, recomendamos hidratar los labios sin aumentarlos. Por último, para el cuello, lo mejor es aplicar ultrasonidos de alta intensidad que activan la formación de colágeno mejorando la reafirmación. Se trata de mejorar el aspecto de la cara sin transformarla.

P.- Además de estos tratamientos ¿hay algunos nuevos que estén llegando al mercado?

R.- Hay nuevas técnicas genéticas, muy exclusivas, para rejuvenecer la piel. En primer lugar, existe un tratamiento que sirve para el rejuvenecimiento y reparación de la piel que está basado en exosomas. Son unas vesículas extracelulares que transmiten material genético de una célula a otra y se extraen del líquido amniótico y del cordón umbilical. Lo que hacen estas vesículas es dar una información genética a las células sobre las que se aplica para que se reparen si están enfermas. Con enfermas me refiero a envejecidas, si tiene manchas o cualquier otra alteración. Tiene múltiples aplicaciones, sirve para rejuvenecer pieles envejecidas, pieles con manchas, para estrías, etc. Se recomiendan tres sesiones y el precio es similar al de las otras técnicas. Sí, ahora mismo hay dos tratamientos muy novedosos y punteros a nivel científico.

El otro tratamiento que acaba de salir a base de enzimas recombinantes que son principios 100% biológicos procedentes también de la tecnología genética. Dependiendo de las que elijas y combines, se obtienen unos efectos u otros. Yo he creado un tratamiento de papada en el que además de combinar los ultrasonidos que he mencionado antes, se infiltran una combinación de enzimas como la lipasa que adelgaza la grasa de las células y hace que la papada disminuya de volumen. Otra enzima nueva que usamos es la colagenasa que destruye el colágeno malo y activa la formación del colágeno bueno lo que hace que la piel se quede tersa. Dependiendo de la piel de cada persona se hace una combinación de enzimas específica. Se puede hacer en verano pero está pensado para hacérselo todo el año, para que sea un tratamiento de larga duración.

P.- ¿Puede haber reacciones alérgicas?

R.- Ahora mismo, todos los productos son de origen médico, ya no se usan productos de origen animal con lo que encontrarse con casos de alergia no es frecuente. De todos modos, al realizar la primera consulta hay que informar de todas las intolerancias, reacciones alérgicas y medicamentos que se toman para valorar los tipos de tratamientos que se pueden aplicar.

P.- ¿Qué recomendaría a una persona que está buscando un tratamiento para estar mejor este verano?

R.- Lo primero es que visite a un especialista para que le oriente. Después hacerse un análisis de la piel y una higiene previa porque es fundamental para ver el estado en el que se encuentra su piel. Por último, buscar un tratamiento personalizado y específico porque cada persona es distinta. Y, sobre todo, recomiendo un enfoque holístico en el que se tengan en cuenta todas las circunstancias de cada persona.