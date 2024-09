Fact checked

En los hospitales y centros de salud de España, las guardias médicas interminables se han convertido en un desafío que está agotando a los profesionales de la salud. Médicos y residentes en todo el país expresan su frustración ante jornadas laborales que se extienden hasta 24 horas, o más, sin un descanso adecuado. La presión constante, el estrés y la falta de equilibrio entre la vida profesional y personal están empujando a muchos a tomar decisiones vitales para su bienestar físico y emocional. Y es que, el actual modelo nace en los años 70.

Así, en el marco de la Jornada por una Estrategia Nacional del Sueño, celebrada en el Congreso de los Diputados y organizada por la Alianza por el Sueño, la exdirectora médica y actual intensivista de la UCI del Hospital Mateu Orfila, Tamara Contreras del Pino, ha desafiado el sistema al inquirir que el actual modelo de guardias médicas está agotando no sólo físicamente a los profesionales de la medicina sino también mentalmente. «?Por qué

tenemos la tasa de suicidio mayor que entre la población general?», se preguntó.

Contreras, creadora de la campaña Stop guardias 24 horas, ha señalado que estas jornadas laborales características de los médicos «son un tema tabú en la profesión». «Nosotros no estamos cansados, nosotros no necesitamos dormir. Nosotros somos superhéroes», ha lamentado, en referencia a la concepción social que se tiene sobre ellos.

Así, ha criticado que el saliente de guardia es un día en que, como persona, «no se sirve para nada, pero es el día de descanso». Por ello, muchos médicos necesitan tomar esas benzodiacepinas. «Yo soy de las tomadoras. Me muero y no me puedo dormir. Y entonces después me tomo un café para ir al cumpleaños de la amiga de mis hijas. Ruego que nos escuchen», ha finalizado.

Y es que, muchos médicos trabajan turnos agotadores, a menudo con pocos recursos y personal insuficiente, lo que lleva a una situación insostenible tanto para los profesionales como para los pacientes. «Después de una guardia de 24 horas, no sólo es el cansancio físico, sino también el desgaste mental. Lidiar con situaciones de vida o muerte cuando llevas más de 15 horas despierto te hace cuestionarte si realmente estás dando lo mejor».

Por otra parte, desde el punto de vista organizativo, «la opción más lógica, y la que se implementa en países como Alemania o Italia, es establecer un sistema de turnos. Este modelo contempla guardias de 12 horas, seguidas de varios días de descanso, lo que permite una mejor recuperación para los profesionales y mayor eficiencia», asegura Contreras.

Durante su intervención, Contreras cuestionó la lógica detrás de un sistema que obliga a los médicos a trabajar en condiciones de agotamiento extremo. «¿Acaso no estamos hablando de reducir la jornada laboral por debajo de las 40 horas semanales en otras profesiones?», preguntó retóricamente. «Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Elegidos de Dios, seres de luz?», añadió, visibilizando la absurda presión a la que se ven sometidos los médicos en comparación con otras profesiones.

La situación ha llegado a tal punto que muchos profesionales están reconsiderando su futuro en la medicina. Algunos optan por reducir su carga laboral, cambiar de especialidad o incluso abandonar la profesión.

Este sentimiento de agotamiento no es aislado. Cada vez más médicos en toda España están alzando la voz para pedir un cambio en el modelo de trabajo. Las guardias, inicialmente diseñadas para cubrir las necesidades de atención continua, se han convertido en una fuente de estrés crónico que afecta la salud mental y física de los profesionales.

Alianza por el Sueño: llamada a la acción

El problema de las guardias médicas ha llegado a instancias políticas, y gracias a los encuentros promovidos por la Alianza por el Sueño, se ha comenzado a abordar este tema crucial. La organización, que aboga por una mejor calidad del sueño y un equilibrio en la vida laboral, ha sido clave en la creación de diálogos entre profesionales de la salud, sindicatos y legisladores.

El Dr. Manuel Pérez, portavoz de la Alianza por el Sueño, explica: «No es sólo un problema de los médicos, es un problema de todos. Si nuestros médicos están agotados, no pueden dar la atención que los pacientes merecen. Estamos luchando por un cambio que permita una mejor conciliación entre la vida personal y el trabajo, y que garantice una atención médica segura y de calidad».

Cambios significativos en países europeos

En algunos países europeos ya se han implementado cambios significativos en los modelos de trabajo de los médicos, limitando las horas de guardia y aumentando los descansos. Estas reformas han resultado en mejoras tanto para la salud de los profesionales como en la calidad del cuidado a los pacientes. Sin embargo, en España el avance ha sido lento.

El Dr. Gómez reflexiona: «No se trata solo de reducir las horas de guardia, sino de repensar todo el sistema. Necesitamos más personal, mejores condiciones laborales, y un enfoque que priorice la salud de quienes cuidan de los demás.»

El agotamiento de los médicos en España es un problema estructural que afecta tanto a los profesionales como a los pacientes. La creciente demanda de una reforma del sistema de guardias médicas se ha encontrado eco en las discusiones del Senado, y aunque los cambios aún están en proceso, la presión por una transformación es más fuerte que nunca.

Las historias de médicos agotados, de profesionales que han tenido que tomar decisiones vitales para su bienestar, son un claro indicativo de que el sistema actual debe evolucionar. En un momento en que la salud pública ha demostrado ser un pilar fundamental de la sociedad, cuidar a quienes nos cuidan es más urgente que nunca.

El futuro de la atención médica en España pasa por un replanteamiento del modelo laboral, que no solo beneficia a los médicos, sino que garantiza una atención sanitaria de calidad para todos.