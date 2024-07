El reflujo gastroesofágico hace referencia al movimiento del contenido del estómago hacia el esófago. Normalmente, el paso de este contenido está bloqueado por el esfínter esofágico inferior, una especie de válvula que previene el retorno del alimento, sin embargo, cuando esta barrera muscular falla o se relaja de forma inadecuada, el contenido gástrico puede ascender al esófago, causando irritación de la mucosa y varios síntomas o complicaciones, tal y como indican en la Clínica Mayo. El diagnóstico y el tratamiento del reflujo gastroesofágico están estrechamente ligados, ya que la respuesta a la terapia antisecretora es un criterio diagnóstico clave. Siempre se deben adoptar primero medidas higiénico-dietéticas para disminuir la presión intraabdominal. Luego, se recurre a medicamentos que suelen ser efectivos en la mayoría de los casos. Y por último, si estas intervenciones no resultan, se puede considerar la cirugía como una solución definitiva.

El procedimiento quirúrgico clave para tratar el reflujo gastroesofágico es la funduplicatura de Nissen. En entrevista a OKSALUD, el doctor Gonzalo Guerra, director y jefe del servicio de Cirugía General y Digestiva del Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas (CMED), nos ofrece una visión detallada sobre esta intervención, a menudo referida coloquialmente como cirugía de hernia de hiato.

Esta intervención se realiza para impedir que el contenido ácido del estómago dañe el esófago y está indicada para pacientes con síntomas severos y persistentes que no responden a tratamientos médicos. La funduplicatura de Nissen se efectúa mayormente por laparoscopia, garantizando una recuperación rápida y eficaz. Con una tasa de éxito superior al 80%, esta técnica sigue siendo el estándar de oro en el tratamiento quirúrgico del reflujo gastroesofágico.

PREGUNTA.- ¿Qué es la funduplicatura de Nissen y en qué casos se recomienda este procedimiento?

RESPUESTA.- La funduplicatura de Nissen o las funduplicatura en general equipos es una cirugía que realizamos para corregir los problemas de reflujo gastroesofágico coloquialmente se conoce como la cirugía de corrección de la hernia de hiato es decir la gente dice que le han operado de la hernia de hiato cosa que es más o menos cierta pero realmente el objetivo de esta intervención es corregir el reflujo es una intervención que se hace por vía laparoscópica y en la que creamos una válvula con el propio estómago realizando un pliegue para evitar que el contenido del estómago ya sea el ácido o ya sea el jugo gástrico o incluso mi contenido alimentario pueda volver a subir hacia el este hacia el esófago.

Normalmente, realizamos esta intervención bueno generalmente la realizamos en pacientes con enfermedad por reflujo con muchos síntomas de larga evolución que ya han hecho tratamiento médico durante un tiempo prolongado y que a pesar del tratamiento médico y a pesar de aplicar las medidas higiénico dietéticas de tener cuidado con la dieta de incorporarle el cabecero de la cama etcétera etcétera siguen con síntomas importantes de ese reflujo por tanto el único objetivo de la cirugía del reflujo o de las funduplicatura es evitar que el que el reflujo se produzca y que el contenido ácido del estómago siga dañando el esófago HN

P.- ¿Cuáles son los principales síntomas o condiciones que indican que un paciente con reflujo gastroesofágico necesita esta cirugía?

R.- Podemos decir que hay unos síntomas clásicos esofágicos que son básicamente el ardor, la regurgitación, la sensación de quemazón o el dolor en el pecho y que se deben a la agresión que el ácido del estómago está produciendo en nuestro esófago puesto que éste no tiene la mucosa preparada para aguantar ese ácido.

Luego hay otro tipo de síntomas menos conocidos que llamamos extraesofágigos y que tienen que ver más con la zona superior de la faringe, la laringe, la boca, la lengua e incluso las encías. Los pacientes, normalmente, no los interpretan como síntomas del reflujo, por ejemplo: la tos seca persistente que se produce más por las noches o después de comer, puede ser por un reflujo, las faringitis de repetición, alteraciones en las encías, las laringitis e incluso, a veces, asma o las neumonías por episodios de reflujo nocturno que se introduce en la vía aérea.

Además, hay otros síntomas como la carraspera, irritación de la garganta o la sensación de cuerpo extraño que se diagnostican como reflujo gastroesofágico pero no en las consultas de especialistas en aparato digestivo sino más bien por los especialistas en otorrino porque no las personas que los sufren, no los asocian al reflujo.

P.- ¿Qué riesgos y beneficios implica la funduplicatura de Nissen para los pacientes?

R.- El beneficio que se produce cuando realizamos esta cirugía es evidente porque resolvemos el problema del reflujo, los síntomas que tiene el paciente conseguimos que el paciente deje de tomar medicación de manera continuada porque, aunque es muy seguro tomarla, evidentemente no está exenta de efectos adversos.

Los riesgos son inherentes a los de cualquier cirugía con anestesia general. Están asociados a la anestesia y a la propia cirugía pero estas intervenciones tienen una tasa de complicaciones muy baja. Se trata de cirugía destinada a tratar un problema que no es de “vida o muerte” pero, evidentemente, no es un riesgo cero.

Después de la funduplicatura de Nissen hay pacientes que experimentan alguna dificultad en tragar y, a veces, tenemos unos efectos secundarios curiosos como, por ejemplo, el paciente que le cuesta mucho trabajo o no consigue vomitar, también al que le cuesta trabajo eructar, se suelen tener muchos más gases después de realizar esta operación, etc. pero todas estas situaciones son temporales y con el paso de los meses normalmente el paciente vuelve a tener una vida completamente normal

P.- ¿Cómo se realiza la Funduplicatura de Nissen y cuánto tiempo dura el procedimiento?

R.- Como he comentado, normalmente se realiza por laparoscopia aunque en casos excepcionales puede requerir que se tenga que hacer una laparotomía, es decir, que se tenga que abrir la tripa del paciente pero estos son situaciones excepcionales.

Normalmente lo hacemos por vía laparoscópica mediante pequeñas incisiones en la pared abdominal. Es un procedimiento que, dependiendo del tamaño de la hernia de hiato, de la dificultad de la misma o incluso a veces de la propia anatomía del paciente puede durar más o menos tiempo, pero podríamos establecer un tiempo medio de cirugía de en torno a 1 hora. El ingreso es muy corto, suele ser de una noche y en ocasiones de dos pero no suele ser más. La recuperación del paciente también suele ser bastante rápida.

P.- ¿Qué tipo de recuperación y cuidados postoperatorios se esperan después de la cirugía?

R.- La recuperación física del paciente es bastante rápida y puede recuperar su vida normal es unos días. A las personas con trabajos administrativos, les permitimos volver a trabajar al cabo de una semana. Sin embargo, a los pacientes con trabajos en los que tienen que realizar esfuerzos físicos, esperamos más tiempo ya que, normalmente, para retomar el ejercicio o los esfuerzos físicos intensos recomendamos esperar cinco a seis semanas, como mínimo.

Lo que sí es un proceso un poquito más lento es el volver a comer de todo y de manera normal. Las primeras tres o cuatro semanas solemos recomendar una dieta a base de purés, cremas, flanes, natillas, gelatinas… es decir, todo muy blando y muy suave para poder tragar sin dificultad. A partir de ahí empezamos a incorporar alimentos poco a poco hasta que el paciente vuelva a tener una dieta absolutamente normal. Es cierto que, en ocasiones, aunque el paciente lleve tiempo operado, se le olvida y traga demasiado rápido o no mastica bien los alimentos lo que le puede ocasionar tener algún episodio de atasco en la zona inferior del esófago pero el 99% de las veces se va a resolver solo y sin ningún peligro para su salud.

P.- ¿Cuál es el índice de éxito de la Funduplicatura de Nissen en el alivio del reflujo gastroesofágico?

R.- Mucha gente tiene la impresión de que es una cirugía con una tasa de éxito muy baja y no es verdad. A mí me gusta siempre explicar a los pacientes que si la tasa de éxito fuese muy baja, directamente no realizaríamos esta cirugía porque no se justificaría con la tasa de éxito. La realidad es que el índice de éxito es bastante alto por encima del 80- 85%. Lo que sí que es verdad es que los hay entre un 10-15% de pacientes a los que no se les resuelve la situación tras la intervención pero no van a quedar peor que estaban antes. Seguirán teniendo reflujo o alguno de los síntomas que tenían previos a la intervención. Podemos decir que más del 80% de los pacientes intervenidos van a resolver sus problemas y sus síntomas de manera definitiva.

P.- ¿Existen alternativas a la funduplicatura de Nissen para pacientes con reflujo gastroesofágico que no responden a los fármacos?

R.- En cuanto a las alternativas, se han producido numerosos intentos de corregir el reflujo por vía endoscópica con mayor o menor éxito pero, a día de hoy, podemos decir que aunque se sigue trabajando en este campo y hay algunos avances que podrían resultar prometedores a medio y largo plazo, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en 2024 el procedimiento estándar o el de primera elección para corregir el reflujo sigue siendo la funduplicatura laparoscópica. Todo ellos sin perjuicio de que los próximos tiempos lleguen avances que permitan un tratamiento quirúrgico que sea 100% eficaz para tratar el reflujo.

P.- ¿Qué avances recientes o investigaciones se están llevando a cabo en el tratamiento quirúrgico del reflujo gastroesofágico?

R.- Realmente, la técnica quirúrgica sigue siendo la misma, la funduplicatura que puede ser de 180, 240 o 360 grados. Lo último que hemos incorporado como novedad es la cirugía robótica que es una variante de la cirugía laparoscópica en las que los cirujanos nos vemos asistidos por un robot que nos hace más sencilla la técnica, facilita la realización de algunos de los pasos y hace la intervención un poquito más segura.