Fact checked

Según el urólogo Natalio Cruz, referente en urología tanto a nivel nacional como internacional, el 45% de la población mundial sufre alguna disfunción sexual que podría tratarse, mientras que el 55% está satisfecha con su vida sexual. Cruz, quien cuenta con 30 años de experiencia, señaló que «la función sexual es un indicador del bienestar general. Por eso, es esencial entender qué se considera normal y qué constituye una disfunción».

El especialista destacó que «todas las disfunciones sexuales tienen solución». En el caso de las mujeres, las más comunes incluyen la falta de deseo, dificultad para alcanzar el orgasmo, vaginismo, dolor durante las relaciones sexuales y problemas derivados del uso de antidepresivos. No obstante, «sólo el 3% de las mujeres busca ayuda médica, y no porque no les interese. De hecho, contrariamente a lo que se cree, muchas mujeres mayores mantienen una vida sexual activa». Para Cruz, «el verdadero obstáculo es el tabú que aún persiste en torno al sexo, incluso entre los hombres».

«Muchos hombres acuden solos a la clínica para que sus familias no sepan que tienen un problema. He llegado a implantar prótesis a pacientes que alegan en sus hogares que se sometieron a una operación de próstata, y nadie se ha dado cuenta», comentó.

Cruz insistió en que «la mayoría de las disfunciones se pueden tratar y curar. Problemas como la caída de la testosterona, la pérdida de vitalidad o la disfunción eréctil son solucionables con el tratamiento adecuado. No hay que resignarse a dejar de disfrutar».

El Dr. Cruz, quien dejó en 2016 la jefatura de la Unidad de Andrología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y la coordinación nacional de Andrología de la Asociación Española de Urología, se dedica actualmente al proyecto Andromedic, un centro médico especializado con sedes en Sevilla, Marbella, Madrid y Tenerife.

Disfunción sexual

Para tratar la disfunción eréctil, la primera opción terapéutica son los tratamientos orales. Los fármacos más recientes, lanzados este año, se destacan por su eficacia y rápida acción, logrando resultados en tan solo 15 minutos, según ha señalado el doctor.

En el caso de la eyaculación precoz, definida como la eyaculación que ocurre en menos de un minuto tras la penetración, los nuevos medicamentos permiten prolongar el tiempo de latencia, es decir, el intervalo entre la penetración y la eyaculación, tal como ha explicado el especialista.

La prótesis de pene es considerada el tratamiento de última opción para la disfunción eréctil, recomendada únicamente en aquellos casos donde el paciente no responde a otros tratamientos, como fármacos orales, inyectables, cremas o dispositivos intrauretrales.