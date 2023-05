Desayuno OKSALUD: La enfermería en España es la mejor formada, pero se valora más en otros países

Fact checked

Más de 300.000 profesionales de la enfermería, un colectivo particularmente bien valorado por la población, hacen diariamente una demostración de profesionalidad, humanismo y compromiso con la ciudadanía. Con estas palabras ha presentado la directora de OKSALUD Beatriz Muñoz, el encuentro celebrado con motivo del Día Internacional de la Enfermería.

Con ella han desgranado el panorama actual de esta profesión Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería; Encarna Fernández del Palacio, directora de enfermería del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y Eva García Perea, directora del Departamento de enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid.

Faltan 100.000 profesionales de enfermería para igualar la media europea. Para solucionar esta carencia, “esencial”, Diego Ayuso ha explicado que el Consejo ha abordado la cuestión en sus encuentros con autoridades sanitarias de ámbito nacional y autonómico. “Una enfermera de agudos (en hospital) lleva entre 10 y 15 pacientes, mientras que la media de la Unión Europea es de 8; en Atención Primaria, una enfermera atiende de 2.000 a 2.500 ciudadanos, mientras que en Europa son 1.000; el ratio es muy bajo”. Añade que en España hay 6 enfermeros por mil habitantes; 8,6 es el ratio en Europa. Su propuesta es la creación de un proceso de planificación exclusivamente dedicado a esta cuestión, con la implicación de todas las autonomías y el Ministerio de Sanidad.

Eva García Perea ha reflexionado sobre este problema como una cuestión “que lleva padeciéndose mucho tiempo en los hospitales y otros organismos sanitarios, aunque ahora se está haciendo mucho más acuciante, con las variaciones propias de cada zona geográfica”. La población profesional, como la de pacientes, ha cambiado “y el modelo de contratación y captación de profesionales es el mismo de hace 20 o 30 años”. Esto exige una adaptación del modelo “en todas sus dimensiones”, ha añadido.

“Producimos grandes profesionales que se van a otros mercados donde los salarios y las condiciones de estabilidad son mejores”, ha lamentado. Dentro de las organizaciones los ratios varían en función de necesidades, como unidades de neonatos, donde siempre es menor, pero la situación general es de clara falta de profesionales, ha matizado.

En un contexto de población envejecida, pero también de jóvenes con mayor incidencia de enfermedades crónicas, “el problema es aún más importante de lo que se está valorando en los órganos decisores”, ha añadido. Ayuso ha añadido en ese punto lo importante que es adaptar las competencias, de nuevo en la órbita de la planificación, para dar respuesta a esos cambios en la salud de los ciudadanos.

Para García Perea es necesario realizar un análisis en profundidad sobre las causas de la falta de profesionales, que se ha recrudecido tras la pandemia: “¿Por qué hay profesionales formados que no están ejerciendo?” Muchos deciden dejar de trabajar para preparar oposiciones, “algo impensable en el pasado, cuando solían combinarse ambas actividades”, pero en cualquier caso conocer las raíces del fenómeno es crucial. También ha indicado que las notas de corte son muy elevadas, “tenemos estudiantes muy valiosos, a los que no les asusta prepararse, pero después no aceptan cualquier contrato, tienen un nivel de exigencia elevado, acorde con la exigencia académica”. El modelo, ha dicho siguiendo a sus compañeros de debate, tiene que cambiar para “atraer a los profesionales, hacerles verdaderos líderes de equipo”.

La especialidad, que en el caso de enfermería es opcional a la hora de trabajar (pueden ejercer en su área de especialización o en otra) es un aspecto clave que hay que considerar en la contratación. Las bolsas únicas que no tienen en consideración la especialización “pueden ser frustrantes” y son uno de los aspectos que será necesario replantear, apunta. “Invertir en formación especializada que no se aprovecha es además malgastar recursos”, razona.

En línea con estas reflexiones, Diego Ayuso considera que es el momento para que se produzca un cambio en la normativa vigente para adaptarla, porque “está obsoleta”, y la bolsa única que ignora las especialidades es claramente inadecuada. “El valor que aporta una especialización es enorme y hay que aprovechar ese recurso”, ha declarado. A fecha de hoy, la contratación no es acorde con el esquema de formación, ha manifestado García Perea. Para ella es una cuestión de sentido común, que se ha arrastrado durante años y para cuya resolución ha faltado voluntad política. “Venimos pidiéndolo hace años, es una necesidad de país”, ha compartido Ayuso.

«La injusticia del grupo A»

La profesión enfermera exige cuatro años de estudios universitarios desde 2009. Las categorías profesionales, de normativas anteriores, hablan de diplomados y licenciados universitarios en categorías antiguas. No ha habido un ajuste, y en las categorías profesionales los enfermeros constan como diplomados en el grupo A2, con remuneraciones y acceso a puestos de gestión y directivos menores que los de otros grupos profesionales que cuentan con la misma categoría de estudios universitarios. “Pedimos que nos traten igual que a los demás”, dice Ayuso.

García Perea intuye un motivo económico en esa disparidad. La formación es mejor para cuidar cada vez mejor a la sociedad, para estar a la altura, pero “no se ha reconocido”. “Estamos constantemente reclamando lo evidente, y las generaciones que vienen ven otras condiciones y oportunidades mejores y actúan en consecuencia”, afirma. Más que “retener”, ha hablado de “cuidar” el talento de estos profesionales.

Para dar una idea de la situación, Ayuso ha indicado que hay enfermeras que han tenido 200 contratos en un año. En el Colegio han documentado que los profesionales de enfermería emigran cada vez más: “En 2021 se fueron 800 al extranjero, en 2022 1.200, y en los dos primeros meses de 2023 ya son 350”.

Las actividades profesionales en medicina avanzada y actividades preventivas, más accesibles también en otros mercados (aunque existen programas en España), son un aspecto determinante en la promoción de las competencias de los profesionales de enfermería. Conllevan un nivel de motivación elevado, además del reconocimiento económico.

Fernández del Palacio propone la incorporación de los profesionales en los ámbitos de decisión para facilitar la transición a ese modelo en el cual la formación especializada sea valorada y aprovechada en su justa medida “como sí se hace en otros países, no solamente en Europa, sino también en Hispanoamérica, por ejemplo”.

Una estrecha relación con el mundo asistencial

García Perea ha hecho hincapié en la estrechísima relación entre la academia y el mundo asistencial en la formación de enfermería, que tiene desde siempre una inclinación enorme por los aspectos prácticos, y en la cual los profesionales que ya están en el sistema también realizan una aportación valiosa en términos de formación.

“La formación es teórico-práctica y apostamos por mantener esa formación de calidad porque la sociedad lo merece. Hay que puntualizar que el modelo híbrido entre lo presencial y lo virtual no es válido en este esquema formativo”, ha aclarado. Este extremo lo confirmaba Encarna Fernández, por la dimensión práctica de la formación en el mundo de la enfermería.

Asimismo, ha lamentado que la actividad investigadora de enfermería, volcada en aspectos prácticos con impacto directo en la calidad de la asistencia y los cuidados a los pacientes, no se tenga en cuenta en los baremos. “Los enfermeros podemos aportar mucho más a la sociedad, no contar con nosotros es un error y un desperdicio de recursos muy valiosos”, ha añadido Ayuso.