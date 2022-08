Si bien sabemos que en verano estamos más propensos a lidiar con las picaduras de ciertas especies animales, como por ejemplo los mosquitos, lo cierto es que también nos exponemos a otros que, no por menos comunes, dejan de ser posibles victimarios de los seres humanos que se acercan a ellos. Cuál es el tratamiento de las picaduras de erizo.

Uno de los casos que no debemos perder de vista es el de los erizos de mar, representantes de esa fauna marina a la que solemos invadir durante nuestras semanas de vacaciones cuando disfrutamos de la playa y que, en ocasiones, pueden sentirse atacados y defenderse, provocándonos sus picadas.

De hecho, éste es uno de los animales que más incidentes causa cada año, debido a que posee dos mecanismos de defensa, uno básico que le da su propio cuerpo, formado por pinchos largos, afilados, que pueden perforar la piel humana; y uno más desarrollado llamado “pedicelaria”, conformado por unas mandíbulas que segregan un potente veneno que intensifica los síntomas habituales.

Tratamiento de las picaduras de erizo

En cualquier caso, sufrir una picadura de erizo es una de las experiencias más dolorosas que podemos atravesar en estos días de verano, por lo que es mejor estar preparados y saber cómo actuar ante el supuesto de padecer sus ofensivas, lo que casi siempre acabará con nuestra piel perforada.

Por supuesto, primero te preguntarás cómo distinguir la picadura de un erizo de mar de cualquier otra, y podrás hacerlo gracias a síntomas reconocibles, como un dolor muscular agudo en la zona, la parálisis parcial o total de esas regiones del cuerpo, malestar general y ganas de vomitar.

Si has llegado a la conclusión de que te picó esta especie, antes que nada tienes que quitar todos los restos que hayan quedado de púas o cualquier otra parte del animal incrustada en tu organismo. Debes ser muy cuidadoso para no producirte más daños e, inmediatamente, lavar con agua y jabón para que no haya infecciones.

Realizados estos primeros auxilios, normalmente se procede a una visita al médico de confianza, que en general va a recetar un tratamiento con medicamentos analgésicos y antiinflamatorios de venta libre, como paracetamol o ibuprofeno y, en determinadas situaciones, aconsejará que haya una aplicación regular de tópicos, como cremas o lociones especializadas para picaduras.

Hecho esto, debemos quedar en contacto con el profesional de la salud para que haga el constante seguimiento hasta que el paciente se recupere completamente de la amenaza externa.