Tomar la píldora anticonceptiva es una opción personal que hace que algunas mujeres la tomen o bien para no quedarse embarazada o bien para regular los procesos hormonales de la menstruación. ¿Cuál es la mejor hora para tomar la píldora anticonceptiva? Es una de las dudas más frecuentes que tienen las mujeres.

Los expertos no tienen un respuesta clara sobre ello porque no hay una regla general. Hay mujeres que la toman al inicio del día y otras cuando se van a acostar, esto es a la hora del desayuno o bien de la cena.

Siempre la misma hora

Ahora bien, lo que no es ideal es tomarla a diferentes horas si no es cuando se nos puede olvidar de forma más fácil. Los expertos recomiendan, entonces, que una vez pensemos en si es por la mañana o por la noche, no se varíe y siempre sea la misma hora.

Recordemos que es una al día y no debe pasar más de 24 horas entre toma y toma. Lo mejor es preguntar al médico que nos ha recomendado este medicamento para saber cuál es la mejor hora para tomar la píldora anticonceptiva, así como el resto de dudas que solemos tener.

La hora en que la tomemos no afecta a su función

Además, los médicos dan a conocer que no influye la hora del día en la que tomemos la pastilla en el efecto que tenga en nuestro cuerpo. Hay mujeres que se ponen la alarma del móvil para acordarse de que se la tienen que tomar.

Ahora bien, no es necesario, especialmente porque es algo que se toma cada día. En este caso, conviene entonces tomarla al levantarse, junto al desayuno, o bien antes de ir a dormir cada día. Cogeremos este hábito y ya no nos olvidaremos.

¿Qué hacer si me olvido tomar la pastilla anticonceptiva?

Normalmente se crean unas rutinas y las mujeres suelen tomarse estos fármacos casi a la misma hora. Pero puede ser que un día se nos olvide, es completamente normal.

Según Farmacéuticos Sevilla, en el caso de un olvido de 1 píldora de anticonceptivo, se recomienda tomarla inmediatamente. Este olvido puede ser inferior a 12 horas o superior a 12 horas.

Si es inferior a 12 horas, toma la dosis tan pronto lo recuerdes y continúa el ciclo habitual. Si el olvido es superior a 12 horas, es posible que la acción anticonceptiva se haya reducido y entonces debemos actuar de diferente modo según la semana del ciclo en la que estemos.