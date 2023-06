«Criar Con Salud Mental», el libro de la psiquiatra María Velasco para saber lo que tus hijos necesitan

Fact checked

Criar con salud mental es una mirada crítica a la sociedad actual, que limita y muchas veces impide la crianza invadiendo la infancia y la adolescencia, a la vez que es un texto esperanzador que muestra a los padres y las madres que una crianza serena y feliz es posible. Un manual imprescindible para madres y padres escrito por una de las mejores profesionales en psiquiatría de nuestro país, la doctora María Velasco. Este libro es una guía perfecta que nos aconsejara como ser más útil hoy día a nuestros hijos y cómo «sólo tú les puedes dar lo que necesitan».

La Dra. María Velasco Ghisleri es psiquiatra licenciada en Medicina y Cirugía, y especialista en psicoterapia. Trabaja desde hace dieciséis años como psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y su labor profesional se centra en atender a los menores cuando presentan un sufrimiento psíquico. Todos estos años de ejercicio de su profesión, así como de formación intensiva, la han ayudado a acercarse desde distintas perspectivas a la infancia y sus problemas, y a la realidad de la crianza de las madres y de los padres, y a comprender que el verdadero reto está en la prevención de los trastornos mentales.

En esta obra, la doctora Velasco nos acompaña en la difícil y fascinante tarea de criar a nuestros hijos y responde a preguntas como: ¿qué es ser padre y madre?, ¿qué es la crianza?, ¿qué necesidades tienen nuestros hijos?, ¿por qué los menores y los adolescentes expresan tanto sufrimiento?, ¿por qué la crianza actual produce ansiedad y depresión?, ¿por qué nuestros hijos se enfrentan a una infancia y una adolescencia más difícil?, ¿cómo lograr que se conviertan en adultos mentalmente sanos?, ¿qué es la felicidad de nuestros hijos?

En definitiva, nos encontramos ante un texto lleno de lúcidas reflexiones e ideas que ayudará a los padres y las madres a cuidar de su mayor regalo: el amor incondicional de sus hijos.

El libro consta de cuatro partes: Aclarando ideas, donde entre otros temas abordará ¿qué es un niño?, ¿qué es la infancia?, o, ¿por qué es tan

importante? En la segunda parte hablará sobre la Crianza con sentido y donde se centrará en por qué los padres son los más perdidos de la historia o la crianza y sus diferentes modelos. También se referirá a Aprender a educar sin invadir o finalmente, a los Tiempos difíciles del siglo XXI.

Ser padres es hoy en día más difícil que nunca

«Se hace preciso que dejemos de negar la evidencia: en contra de lo que pueda parecer, ser madre y padre hoy en día es más difícil que nunca. Se empieza a hablar del “síndrome del progenitor quemado”, como la nueva “enfermedad” de los países ricos, que pone de manifiesto el enorme estrés que supone para la mayor parte de las madres y los padres de hoy en día, la crianza de sus hijos» advierte la doctora Velasco.

Sentimiento de soledad no deseada

«Paradójicamente, a pesar de tanto esfuerzo sentido y empleado por las madres y los padres de esta generación, nos hallamos ante las mayores tasas de fracaso escolar, el mayor índice de suicidio entre jóvenes y menores, los casos más graves de acoso escolar, la mayor expresión de violencia sexual en la infancia registrada hasta ahora, un alarmante aumento de menores aquejados de disforia de género y un número creciente de divorcios contenciosos con hijos que unas veces son escudo, otras lanza y siempre testigos de una violencia que los destruye y arrebata la estabilidad. Todo ello matizado por un inquietante sentimiento de soledad no deseada cada vez más severo que invade la vida de niños y adolescentes, pero también la de sus madres y padres, la de sus abuelos y, aunque nos cueste admitirlo, la de todos en realidad».

Aclarando ideas

La doctora María Velasco nos aclara en otro de los párrafos de su libro que «no solo se trata de vincularnos con nuestros hijos. Se trata de que ese vínculo sea lo más seguro posible, es decir, que sea estable, coherente, sincero y consciente de las proyecciones y expectativas propias que podamos poner en nuestro hijo».

También hace una reflexión de por qué no siempre podemos hacer bien las cosas. «No siempre seremos capaces de comprender. A veces gritamos, perdemos la paciencia y nos enfadamos de más. Nos superan las situaciones, queremos dejarlo todo y huir sin mirar atrás. Pero lo que sí podemos es hacer es ser conscientes de ello. No actuar sin más. Conocernos y tolerarnos. Darnos tiempo para diferenciar quién es nuestro hijo y lo que necesita y quiénes somos nosotros, cuál es nuestra historia y lo que necesitamos desaprender para continuar».

Ser madre

En este libro, que será un auténtico fenómeno social por su profundidad y ser tratado por una de las mejores psiquiatras de nuestro país, se habla de la mujer. Así, en otro de sus párrafos señala que «por motivos religiosos, culturales e ideológicos, todo aquello que atañe a la mujer siempre ha estado oculto. La menstruación, la lactancia, el embarazo, la menopausia, la sexualidad, la agresividad femenina… no han sido estudiadas, validadas ni reconocidas, como si al no hacerlo dejaran de existir o no fueran importantes… Las causas de que esto sea así son complejas, profundas y atraviesan nuestra realidad machista y patriarcal. Pero este legado de invisibilidad nos ha hecho renunciar a compartir lo que somos y lo que nos pasa, saber cómo funcionamos, reconocer lo que verdaderamente necesitamos y tener que vivir tantas cosas que realmente son importantes y determinantes en nuestras vidas, en una despiadada soledad».

«Buena parte de la frustración y del desconcierto que sentimos actualmente en la crianza no se debe a que nuestros niños tengan un problema, ni siquiera a que lo tengamos nosotros, sino a una sociedad cuyas exigencias y cuyos mandatos son incompatibles con las necesidades tanto de los menores como de los que cuidan de ellos».

«El objetivo de que nuestros hijos sean siempre inmensamente felices, además de una quimera, puede dañarlos. […] Como madres y padres está en nuestras manos ayudarlos a construirse para que crean que sus vidas merecen la pena porque tienen un sentido y que las recorran con la alegría que hace posible la salud mental», señala la doctora María Velasco en este gran libro sobre salud.