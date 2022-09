Lo que debes comprobar cuando compres una bicicleta de segunda mano

Si bien la bicicleta es uno de los medios de transporte más económicos por su precio bajo y escaso mantenimiento, son muchas las personas que optan por buscar unidades de segunda mano para ahorrar un poco más de dinero. ¿Qué tener en cuenta para comprar una bicicleta de segunda mano?

Esto no tiene nada de malo siempre y cuando seamos plenamente conscientes de que estamos frente a modelos que pueden tener un impacto negativo en algunos de los componentes clave de la bicicleta.

Factores cuando compres una bicicleta de segunda mano

Por eso es imprescindible conocer cuáles son los puntos específicos en los que hay que detenerse al adquirir bicicletas de segunda mano, y en este artículo vamos a enseñarte varios aspectos que son muy importantes.

Vendedor

Procura conocer al vendedor: los aficionados al ciclismo posiblemente tengan un círculo de contactos bastante amplio. Para conseguir una mayor garantía hay que recurrir a personas de nuestro entorno o que conozcamos. Hay que confiar en la palabra del vendedor. Siempre tendrás más opciones de que la bicicleta te salga bien si pertenecía a un amigo, que si fuese de un desconocido.

Pregúntate qué puede aportarte la tienda: si finalmente la acabas adquiriendo en un establecimiento especializado en bicicletas de segunda mano, debes preguntarte qué aspectos positivos te puede aportar esto. Te facilitarán la opción de reclamar en caso de avería durante unos meses, pero no dudes en solicitar una revisión o una reparación antes de comprarla.

Dónde comprar

Atención con las compras que se hacen a distancia: en los tiempos que corren no resulta muy fiable adquirir una bicicleta por internet sin antes haberla revisado en profundidad y sin además conocer al propietario. Ten en cuenta que carece de referencias y si algo falla no tendrás la posibilidad de reclamar. En el caso de que la oferta merezca la pena de verdad a lo mejor te puedes plantear realizarle una visita para comprobar in situ el estado de la bicicleta. Si es posible solicita también el ticket de compra o algún documento que acredite esa adquisición, sobre todo porque se producen muchos robos de bicicletas y nunca sabes lo que te puedes encontrar.

Probarla antes

Antes de comprar, procura probar: siempre que tengas la posibilidad de hacerlo, se recomienda probar la bicicleta antes de adquirirla. Pídele al dueño que te deje rodar unos metros con ella, para que te hagas de esa forma una idea de cómo funciona. Comprueba la suspensión, el funcionamiento de los frenos, el ajuste de los cambios y los posibles ruidos.

Origen

El primer factor que deberías considerar no tiene nada que ver con su funcionamiento en sí, sino con el vendedor. Muchas veces se ofrecen en Internet bicicletas robadas a bajo coste y nos dejamos llevar por esas ofertas. Conviene que antes de cerrar el trato se pida algún tipo de comprobante de propiedad de la misma.

Estado de la bici

Una vez que te hayas asegurado de que quien la vende es el dueño de la bicicleta, comienza la inspección técnica. Suponiendo que sea la clase de bici que necesitas específicamente, hay que prestar atención a sus piezas.

Que tenga desperfectos no significa que debas descartarla necesariamente, pero te permitirá calcular cuánto dinero necesitarás para repararla y si vale la pena realizar esta inversión o si es mejor comprar una nueva.

¿Qué elementos revisar en una bicicleta usada?