Lynk & Co abre en Barcelona su primer club en España

La experiencia Lynk & Co, compañía de soluciones de movilidad flexible para las generaciones hiperconectadas, ha llegado a Barcelona para quedarse. El club, ubicado en Paseo de Gracia 44, no sólo es el primero de la marca en España, sino que es el más grande que la compañía ha abierto hasta la fecha. No es un concesionario. No es una tienda. Es un club.

Lynk & Co ha ideado la alternativa perfecta a pasar la mañana negociando en el concesionario: irse de clubbing. Por supuesto, quienes acudan al club podrán ver el Lynk & Co 01 y realizar una prueba de conducción. Pero esto no es todo. También podrán tomar algo y conectar con otros miembros, participar en eventos o adquirir productos de marcas locales sostenibles.

Un club colorido, creativo y un tanto peculiar. Un paraíso ecléctico con varias salas distintas y atrevidas piezas de arte, como probadores encerrados en una montaña de color esmeralda y una cúpula imprimida en 3D e inspirada en el vientre de una ballena para albergar el Lynk & Co 01.

«España nos ha acogido muy bien y queríamos crear algo muy especial para Barcelona. El Club de Barcelona es colorido, creativo y rezuma pasión por todos sus poros, como la propia ciudad. Estamos deseando dar la bienvenida a nuestros socios y llegar a nuevos públicos con esta apertura», explica Alain Visser, CEO de Lynk & Co.

La sostenibilidad ha tenido un papel determinante en su construcción. El Club de Barcelona es un claro ejemplo de que los materiales sostenibles y circulares están en la vanguardia del diseño, y que la sostenibilidad puede ser tanto estética como funcional.

Además, al igual que todos los clubs de la compañía, funcionará con energía 100 % renovable.

Lynk & Co apuesta por Barcelona

España se ha convertido en un mercado muy importante para Lynk & Co, tanto que ya es uno de los tres principales para la marca al contar con un 10% del total de los miembros, a lo que hay que sumar el alto nivel de engagement generado en las redes sociales.

Además de la apertura del club en Barcelona, a la que se sumarán próximamente las de Milán y Madrid, Lynk & Co también está ampliando su presencia en el sur de Europa con un nuevo centro de atención al cliente y oficinas que pretenden emplear a más de 150 trabajadores para finales de 2022. Y es que el compromiso de la compañía con España no es una aventura pasajera, es algo duradero y muy especial.