Un experto en motor revela cuáles son las marcas de coche que dan más problemas: «Con sólo verlo…»

Cuando hablamos de fiabilidad en el mundo del automóvil, pocos tienen tanta autoridad para opinar como quienes trabajan a diario entre motores. Carlos Pérez,mecánico en un conocido taller de Valladolid, ha dedicado gran parte de su vida a arreglar coches, y este año ha sido reconocido como el mejor mecánico de España, galardón otorgado por la Comunidad del Taller e Intea Automoción. La trayectoria de este experto del motor, marcada por el esfuerzo y la experiencia acumulada bajo el capó, lo convierte en una de las voces más respetadas del sector.

A lo largo de su carrera, Carlos ha atendido miles de vehículos de todas las marcas, lo que le ha permitido detectar patrones y comportamientos mecánicos que escapan al ojo inexperto. «Con sólo ver un coche, muchas veces ya sé si volverá pronto al taller», asegura. Su criterio, forjado en el día a día, resulta valioso para quienes buscan un coche fiable o quieren evitar sorpresas tras unos años de uso.

¿Cuáles son las marcas que dan más problemas según un experto del motor?

Carlos Pérez lo tiene muy claro cuando se le pregunta qué marcas generan menos dolores de cabeza: «Los coches japoneses son los más fiables que existen. Toyota, Mazda, Honda… todos están hechos para durar». Asimismo, marcas coreanas como Hyundai y Kia, que en los últimos años han dado un salto de calidad espectacular.

Más allá del acabado, lo que más valora este profesional es la durabilidad real: coches que con un mantenimiento básico pueden recorrer cientos de miles de kilómetros sin averías serias. «Un buen coche no es sólo el que arranca todos los días, sino el que no te deja tirado en mitad de un viaje o no te obliga a pasar por el taller cada dos meses», explica.

Para él, los fabricantes asiáticos parecen diseñar sus modelos con la mentalidad de quien prioriza la funcionalidad sobre el exceso de tecnología innecesaria. «A veces, menos es más», sentencia.

Tecnología sí, pero sin complicaciones

Uno de los puntos clave que Carlos señala es que muchos coches actuales están sobrecargados de sistemas electrónicos. Y aunque eso pueda parecer un avance, también implica más riesgo de fallos. «Lo ideal es un equilibrio. Los japoneses, por ejemplo, son prudentes al introducir novedades: antes de sacar algo al mercado, lo prueban a fondo. Eso se nota después en la fiabilidad».

Al hablar de modelos concretos, menciona con admiración el Honda Accord, que define como «un coche equilibrado, cómodo, sin florituras y tremendamente fiable». Para él, representa una filosofía de automóvil orientada al uso diario, sin complicaciones ni pretensiones artificiales.

En contraposición, el experto en motor señala que muchas marcas europeas se han enfocado demasiado en el marketing y en ofrecer funciones que, a menudo, terminan provocando averías. «He visto coches con asientos que memorizan la postura o pantallas enormes, pero luego con fallos eléctricos constantes. Eso no sirve de nada si el coche no arranca», afirma.

Las ‘peores’ marcas

Carlos también tiene claro cuáles son las marcas que más tiempo pasan en su taller, y no se anda con rodeos: «Land Rover y Jaguar son de los que peor salen. Tienen fama de poco fiables, y en mi experiencia, lo confirman», según recoge La Vanguardia. Problemas eléctricos, motores con averías frecuentes y una calidad de ensamblaje por debajo de lo esperado son sólo algunos de los puntos negativos que destaca.

Asimismo, menciona con cierta pena el declive de algunas marcas que antes gozaban de una gran reputación. «Peugeot hace 20 años era una marca muy sólida. Hoy en día, la fiabilidad ha caído bastante”» Lo mismo le ocurre a Citroën, Opel y otras enseñas del grupo PSA. Según explica, muchas de las decisiones de fabricación se han centrado más en la reducción de costes que en asegurar un buen rendimiento mecánico a largo plazo.

También es crítico con las marcas del grupo Fiat (ahora parte del conglomerado Stellantis): «Ves detalles como los cables mal protegidos, conexiones flojas, piezas que se deterioran demasiado rápido… son cosas que marcan la diferencia».

Respecto a los vehículos de origen estadounidense, Carlos es más comedido: «Tienen una forma de construir diferente. En algunos aspectos, la calidad no llega al nivel europeo, y ni hablar si los comparamos con los japoneses».

Los coches chinos: un mercado en evolución

Aunque todavía no son muy habituales en los talleres españoles, Carlos asegura que los coches de marcas chinas están empezando a ganar terreno, especialmente en la gama media. «Van mejorando, y algunos modelos de alta gama sorprenden por la calidad y la tecnología que incluyen», afirma.

Sin embargo, aclara que todavía existen retos importantes. El principal es la disponibilidad de repuestos. «Cuando un coche chino entra al taller y necesita una pieza específica, el problema no es tanto arreglarlo, sino conseguir el recambio. Muchos vienen directamente de China, y eso retrasa todo el proceso». Pese a ello este experto en motor, reconoce que, si siguen este ritmo de mejora, pronto podrían competir de tú a tú con marcas más tradicionales.