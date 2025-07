La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y el Gobierno de Pedro Sánchez preparan una reunión para abordar el caos de las ayudas al coche eléctrico del plan Moves III. Un encuentro que está previsto que tenga lugar en el Palacio de la Moncloa en la que se espera la presencia del ministro de Industria, Jordi Hereu; la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el director general de Anfac, José López Tafall; el presidente de Anfac, Josep María Recasens; entre otros miembros de la patronal y altos cargos del Ejecutivo; aunque no está prevista la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalo que miembros del Ministerio de Industria y el Ministerio de Transición Ecológica preparan una reunión para la próxima semana con la patronal de los fabricantes de coches con el objetivo de abordar los problemas derivados de la gestión de los fondos del plan Moves.

El retraso en los pagos de hasta dos años, el fin de los fondos en algunas comunidades autónomas -como es el caso de Madrid y Galicia, a la que en unos días se podrían sumar País Vasco y Cataluña- y la demora en la publicación de las convocatorias en otras regiones por las que los beneficiarios todavía no pueden solicitar los incentivos son algunos de los problemas derivados del diseño de las ayudas del plan Moves III.

Con esta reunión Anfac busca que Industria, Transición Ecológica y Hacienda -la cartera de la discordia para estos incentivos- amplíe los fondos para el plan Moves en las comunidades autónomas en las que ya se ha agotado el dinero para la compra de coches eléctricos, ya que la regulación actual no permite las transferencias entre comunidades de presupuestos sobrantes. Esto es que si en el hipotético caso en el Murcia no agote el dinero para las ayudas, no se lo puede ceder a Madrid que ya no cuenta con fondos para esta partida.

Las ayudas al eléctrico

La patronal del automóvil ha propuesto al Gobierno la puesta en marcha del Plan España Auto 2030, que tiene como objetivo que España siga siendo una referencia en la automoción y se convierta en un hub tecnológico y de innovación cuyo vector sea el vehículo eléctrico. Esto es un plan integral de apoyo al sector que incluya ayudas directas y incentivos fiscales a la compra de coches 100% eléctricos.

Desde Anfac explican que este plan ha de ser un compromiso país, donde liderado por el Estado y el sector de la automoción, involucre a todas las comunidades autónomas y a todas las sensibilidades políticas; y a todos los sectores de actividad implicados en la nueva movilidad. Para la patronal de los fabricantes de coches, si España quiere hacer de la movilidad sostenible una apuesta de país, este plan no ha de quedarse en el papel si no que ha de pasar a la acción, contar con un presupuesto detrás y que no sólo implique a todos los sectores si no que, a la vez, les exija mecanismos de seguimiento.