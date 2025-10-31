El Consejo General de Dentistas apoya a ATA en sus reivindicaciones respecto a los autónomos

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El Consejo General de Dentistas de España muestra su preocupación ante las numerosas noticias sobre la manera en que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está desarrollando el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos.

La Organización Colegial considera el principio de esta reforma como una oportunidad para modernizar el sistema y mejorar la equidad entre trabajadores por cuenta ajena y propia. No obstante, estima que el Gobierno ha cumplido solo parcialmente con el espíritu del Pacto de Toledo, y ha centrado sus esfuerzos en aumentar las cotizaciones sin abordar otras cuestiones clave que afectan a miles de profesionales sanitarios autónomos.

“El Consejo General de Dentistas vela por los intereses de un colectivo integrado por más de 43.000 profesionales colegiados, de los cuales la gran mayoría desarrolla su actividad profesional como autónomo”, ha asegurado el presidente de la Organización Colegial, el Dr. Óscar Castro Reino. “Y no es admisible que todos los planteamientos del Gobierno siempre busquen aumentar las cotizaciones y recaudar cada vez más”, ha argumentado.

En este sentido, el presidente del Consejo General de Dentistas valora que las últimas propuestas del Ministerio han reducido los incrementos de cuota respecto a las propuestas iniciales. En su configuración actual, las nuevas cuotas se congelan para quienes menos facturan y crecen de forma moderada para el resto, en línea con la inflación. Sin embargo, recalca que estos ajustes no son suficientes si no se corrigen los desequilibrios estructurales del sistema.

Además, el Consejo General destaca varios aspectos que siguen sin resolverse:

La sobrecotización de profesionales colegiados en situación de pluriactividad , que ya cotizan por la base máxima en el Régimen General.

La ausencia de permisos tan necesarios como el de lactancia , que sí están reconocidos para los trabajadores por cuenta ajena.

La falta de una prestación asistencial para mayores de 52 años que han agotado el cese de actividad, a diferencia del subsidio por desempleo que sí existe para asalariados.

Las incidencias detectadas en el mantenimiento de la base de cotización en el caso de colegiados societarios dados de alta en el RETA antes de 2022, sin solución por parte de la administración.

Por ello, el Consejo General de Dentistas manifiesta su respaldo a la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), para que siga exigiendo las reivindicaciones anteriores y la solución de los errores derivados de la única regularización del sistema de ingresos reales del RETA que se ha realizado, correspondiente a 2023. “Apoyamos las reivindicaciones que buscan garantizar la igualdad de trato y derechos para todos los profesionales, y especialmente para los sanitarios colegiados que desempeñan su labor en el ejercicio privado”, ha añadido el Dr. Castro.

La Organización Colegial reafirma su compromiso con el diálogo institucional y la colaboración con las administraciones públicas, pero también reclama soluciones concretas y urgentes para un colectivo esencial que contribuye cada día a la salud de la población.