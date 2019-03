6 consejos para evitar las piernas cansadas después de correr

Cuando salimos a correr puede ser que tengamos las piernas cansadas. Esto puede darse por diversos factores, como no haber entrenado correctamente.

Cuando salimos a correr puede ser que tengamos las piernas cansadas. Esto puede darse por diversos factores, como no haber entrenado correctamente, no hidratarse bien o bien cuando la circulación sanguínea no acaba de ser correcta. En todo caso, debemos tener especial cuidado antes, durante y después de correr.

Si no acabamos de solucionar el problema, entonces podemos acudir o seguir los consejos del fisioterapeuta que velará por nuestra salud. Mira qué debes hacer para evitar las piernas cansadas después de correr.

Correr con menos frecuencia

Siempre es mejor correr a lo largo de distintos días que hacerlo de golpe, pues nos cansaremos antes y no rendiremos igual. El entrenamiento, y en este caso, el running, debe ser progresivo, igual que muchas otras disciplinas deportivas que hacemos.

Entrenar correctamente

Quizás tenemos las piernas cansadas porque no hemos calentado adecuadamente. Es algo muy importante, pues además de que las piernas sufren también podemos tener más lesiones.

Dormir con las piernas inclinadas hacia arriba

Cuando ya tenemos las piernas cansadas, un buen remedio es dormir o descansar con las piernas inclinadas hacia arriba. Lo podemos remediar situando una almohada en los pies, pues favorece que el retorno venoso y reduce el dolor de piernas.

Sobre todo, hidratación

Debemos beber la cantidad necesario de agua antes y también tras haber corrido. La deshidratación puede provocar diversos problemas y dolores, y las piernas se resienten.

Baño de hielo

Con el fin de reducir el cansancio de piernas, tras practicar running, especialmente cuando hemos participado en una carrera, va bien situar las piernas en hielo. El frío hace que se mueva la circulación sanguínea. Las piletas de agua fría están en los spa o gimnasios, aunque como remedio para casa siempre podemos echar hielo en la bañera.

Masajes

Los masajes, realizados por un buen profesional, constituyen buenos alivios para las piernas cansadas. Es entonces cuando es mejor visitar al fisioterapeuta, que es el profesional que nos podrá aconsejar sobre cómo relajar las piernas después de correr. Pero también nos dirá cómo prevenir y cuál es la manera de correr para que nuestras piernas no se cansen más de lo normal.