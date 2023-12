Cómo entrenar para perder peso: antes, sin dietas milagro y de manera saludable

Fact checked

Mantenernos delgados es importante; no sólo para ayudar a nuestra autoestima, sino además para evitar enfermedades que suelen aparecer cuando hay sobrepeso u obesidad. Si te interesa tener un óptimo estado de salud, te contamos cómo entrenar para perder peso.

El principal problema no es adelgazar, sino desarrollar una rutina lo suficientemente sana como para no volver a ganar ese peso que ya hemos dejado. Son muchos los casos de pacientes con obesidad que logran deshacerse de los kilos que ha aumentado pero acaban recuperándolos luego. Hay que descartar dietas milagro y otras promesas de resultados inmediatos.

Así debes entrenar

Hay diversos estudios en la materia, ya que para los científicos ésta siempre ha sido una pregunta muy atractiva de responder. Recientemente, los investigadores tienden a afirmar que lo mejor es bajar de peso poco a poco y no hacerlo en unas semanas.

Adoptar las tendencias de zumos detox y otros que se ponen de moda en los portales de alimentación no es mala idea pero debes ser consciente de que no hay ninguna solución única ni revolucionaria para alguien que ha comido mal durante años.

Los expertos del CDC -Centers for Disease Control and Prevention-, recomiendan perder solamente de uno a dos kilos cada semana. También explican que, si intentas perder más, probablemente sentirás cierto cansancio y eso te impedirá realizar tus actividades diarias. Esto tiene múltiples implicancias, entre ellas el mal humor constante.

Sin embargo, no es tu mala cara al hacer una dieta exagerada la que preocupa a los especialistas, sino la carencia de nutrientes. Advierten que cuando se intenta bajar más de dos kilos a la semana, se corre el peligro de no incorporar los nutrientes básicos. Contrariamente, una baja paulatina del peso supone beneficios para el colesterol, la presión arterial y los azúcares en sangre.

Secretos para perder peso de modo 100% saludable

Come y entrena

En principio, los profesionales aconsejan combinar una dieta equilibrada con ejercicio que permita quemar las calorías de reserva. Añadir entrenamiento de fuerza, llevando a cabo la actividad física de manera rápida, acelera el metabolismo y asegura que quemes las calorías de tus alimentos y luego las almacenadas en tu organismo. Es así como se pierde grasa saludablemente.

Si comemos poco y no recibimos los nutrientes y calorías que le hacen falta al cuerpo, éste recurrirá a los músculos para sobrevivir. Te verás casi escuálido, falto de fuerza, y eso no es lo que se busca. Entrena al menos un par de veces por semana y come sano.

¿No te gustan las pesas? Entrena al aire libre

No tiene nada de malo que no te guste o no puedas trabajar con peso en el gimnasio. Pero eso no es excusa para no entrenar. Puedes salir a correr, andar en bicicleta o nadar con regularidad para quemar esas calorías. Si bien no tendrás grandes músculos, combinarás las ventajas del cardio con las vitaminas que proporciona el sol. Y serás resistente a elementos como el frío y el viento.

Descansa como corresponde

No hagas caso a estos nuevos influencers de TikTok que aseguran que duermen dos o tres horas al día y están plenamente activos. Tarde o temprano pagarán las consecuencias de no dormir las seis horas mínimas diarias que necesita un adulto para recuperarse totalmente.

Y esta recuperación no es sólo corporal, es asimismo mental. Si descansas bien no requerirás de tanta comida, y eso está relacionado con tu objetivo de bajar de peso. Antes de ir a la cama, olvídate del alcohol y el tabaco, y deja el móvil lejos de la habitación.