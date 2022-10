Según recoge el ‘Atlas de la Salud Bucodental en España. Una llamada a la acción, 2022’, elaborado por el Consejo General de Dentistas, el 94% de los adultos entre 35 y 44 años tiene caries y, de ellos, el 40% sin tratar. Las caries sin tratar son uno de los tres problemas bucodentales más frecuentes y, sin embargo, son muchas las personas que no acuden a revisión dental de manera periódica. Con motivo del Día Mundial por un Futuro Libre de Caries, que se celebra cada 14 de octubre, es importante destacar que entre las amenazas que el odontólogo puede detectar en una revisión se encuentran las caries, una enfermedad infecciosa que no suele presentar síntomas hasta que está en fases avanzadas.

“Para la detección de las caries, existen distintos métodos de precisión dependiendo de la superficie en donde se encuentre la posible lesión. Estas herramientas han ido evolucionando digitalmente y son cada vez más sensibles y menos invasivas con el objetivo de detectar las caries en su etapa más temprana”, destacó el Dr. Didier Delmas, odontólogo especializado en implantología y restauración estética. Los métodos convencionales, que se basan en técnicas visuales y táctiles combinados con radiografías 4 , pueden ser insuficientes para la detección de las caries. Según un estudio de la Facultad de Odontología de la Universidad de California, un 40% de las caries interproximales no se diagnostican con la radiografía tradicional.

Sin embargo, las nuevas tecnologías, además de localizar las más superficiales, permiten a los profesionales detectar aquellas que no se pueden ver a simple vista o con rayos X. Un estudio clínico publicado en Journal of Dentistry ha demostrado que el sistema de imágenes iTero Element 5D Plus con tecnología NIRI es un 66% más sensible que la radiografía de aleta de mordida en la detección de lesiones tempranas del esmalte y comparable con la detección de lesiones dentinales.

Align Technology, empresa mundial de dispositivos médicos, lanzó en febrero de 2021 el sistema de imágnes iTero Element 5D, el primer sistema integrado de imágenes dentales que registra simultáneamente imágenes 3D por infrarrojo cercano con la tecnología NIRI. También permite la comparación en el tiempo a través de iTero TimeLapse, para ayudar a detectar y hacer seguimiento de caries interproximales por encima de la encía sin usar radiación dañina.

A diferencia de las radiografías dentales convencionales, la tecnología NIRI no expone al paciente ni al profesional a radiación y a sus efectos potencialmente dañinos y, por lo tanto, puede ser utilizado también en mujeres embarazadas y niños.

Experiencia del paciente en consulta La cámara intraoral 3D integrada mejora de manera considerable la experiencia del paciente y favorece la comunicación con ellos, porque el proceso de escaneado es más cómodo que las impresiones y, además, la información visual que proporciona acompaña la explicación del doctor. “Suele generar una mayor confianza con los pacientes en consulta, ya que la visualización es más intuitiva e interactiva, y entienden mejor la explicación del tratamiento que se llevará a cabo para el cuidado y seguimiento de la caries”, señaló el Dr. Delmas. Gracias a la tecnología, los pacientes pueden entender mejor el diagnóstico y son capaces de tomar una decisión informada sobre su tratamiento.