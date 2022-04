Llegar a tener los abdominales marcados es el anhelo de muchas personas que entrenan, y por qué no de otras que aún no lo hacen, pero ya sueñan con los potenciales resultados de su nueva rutina. En cualquier caso, éste es uno de los objetivos clásicos de quienes van al gimnasio, pero es muy importante saber que existen diferentes factores que influyen sobre la definición de esa zona en particular. Te contamos cómo puedes conseguir abdominales más marcados.

Es que los abdominales son un grupo muscular con varios puntos en común con otros, pero también con algunas diferencias que vale la pena mencionar, y están dadas por su localización en el cuerpo.

Al estar en la parte central, donde la grasa sobrante se acumula principalmente, para que se definan no sólo habrá que ejercitarse con la actividad adecuada, sino además aceptar privaciones.

Cómo conseguir abdominales más marcados

La alimentación, lo primero

De hecho, esas privaciones van más que nada sobre la alimentación, ya que deberás hacerte la idea de que no puedes consumir productos altos en grasas o azúcares, ni ultraprocesados, ni darte el lujo de beber o fumar en exceso, porque todo eso perjudicará tu esfuerzo en el entrenamiento.

Debes priorizar la ingesta de frutas y vegetales, de carnes magras, de frutos secos a modo de snacks saludables, y asegurarte asimismo de beber unos dos litros de agua al día, lo que en algunos casos significa un cambio rotundo en la conducta alimentaria, y el primer obstáculo a sortear entonces para alcanzar esta meta.

Ejercicio aeróbico, la clave

Para concluir cada día con un déficit calórico que te acerque a marcar los abdominales, tendrás que llevar adelante una exigente rutina de ejercicio aeróbico, priorizando aquellas actividades físicas donde se gasta energía a partir de la oxigenación constante, como running, bicicleta o natación, por mencionar varios ejemplos.

Si tienes sobrepeso, tus abdominales nunca llegarán a notarse, por lo que antes hay que dedicarle bastante tiempo al ejercicio aeróbico hasta alcanzar tu peso adecuado y, desde allí, marcarlos poco a poco.

Actividad localizada, lo último

Finalmente, con una alimentación acorde y habiendo creado el hábito del entrenamiento aeróbico, podemos decir que sí tiene sentido pasarse varios minutos al día, cada día, haciendo abdominales.

Debes rotar los grupos específicos de abdominales que entrenas para no sobrepasarte y lesionarlos, dedicándote a los superiores, inferiores y laterales en jornadas distintas, dándoles un merecido descanso.

En cualquier caso, es fundamental que respetes este orden si quieres marcar tus abdominales.