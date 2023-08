Las claves para subir el ánimo en cuestión de minutos

Fact checked

Cuando estás decaído o bien pasando épocas algo más complicas, es algo normal a lo que hacer frente en la vida. Si ahora te sientes como perdido, necesitas ayuda, pero si esto es un ligero decaimiento, sepas que hay trucos y claves para subir el ánimo en cuestión de minutos. Ante todo, debemos saber que no podemos estar alegres a cada momento. Pero sí levantarnos con mayor optimismo.

Cómo subir el ánimo en cuestión de minutos

Hacer deporte

Cuando hacemos ejercicios aumenta la hormona, la serotonina, que reactiva la sensación de relax y felicidad que tanto queremos. De manera que, si tenemos un momento algo bajo y aunque no tengamos ganas, verás que si vas a hacer ejercicio, te sentirás algo mejor de inmediato.

Cine, ver series favoritas…

Si eres amante del séptimo arte, seguro que una película es el mejor plan de ocio para ti. Puedes ver los mejores estrenos o bien tus series favoritas, y de aquellas que siempre nos gustan y nos hace reír.

Comparte

Rodéate de tus seres queridos. Si es de esos días que es mejor olvidar, comparte lo que te pasa con tu familia o amigos. Toca quedar con ellos para hablar, charlar, reír, recordar fantásticos momentos y divertirte. Los malos rollos se irán sin darte cuenta.

Meditación

Es verdad que en los últimos tiempos se habla de ello y no siempre funciona para todo el mundo. Pero si no lo pruebas, no sabrás si te va bien. En general, se intenta llegar a un estado tal mediante la meditación que permite conectarte con las emociones y sensaciones para estar mejor con uno mismo y con los demás.

Dar la vuelta a las cosas

Si lo vemos todo negativo, sólo transportaremos negatividad donde vayamos, tanto en el terreno personal como laboral. No queda otra para darle la vuelta a las situaciones que tenemos a diario para que no sean tan complicadas. Hagamos que todo sea más fácil y práctico.

Escribe

Es otra de las cosas que recomiendan los especialistas. Es bueno llevar un diario, anotar lo que nos pasa, las cosas menos bonitas y también con las que disfrutamos más. Luego hay que olvidarse de ello porque ya lo hemos volcado anteriormente.

Ocupaciones, pero sin pasarse

Para pensar menos hay quien está ocupado todo el día. Tampoco hace falta exagerar, pero es verdad que, con diversas acciones, el trabajo que nos gusta, salir con amigos y hacer deporte todo anda mejor en cuestión de minutos.