Un consorcio de científicos chinos ha publicado resultados prometedores que sugieren que un medicamento antiviral desarrollado inicialmente para la covid podría ser eficaz contra el virus Nipah, un patógeno altamente letal que carece actualmente de tratamientos o vacunas aprobados. Este hallazgo llega en un momento de creciente preocupación internacional, después de que se registraran nuevos casos en el estado indio de Bengala Occidental, donde el virus ha afectado tanto a la población civil como a personal sanitario, activando alertas de salud pública en la región.

Los gobiernos de países vecinos, como Indonesia, han intensificado los controles fronterizos, la vigilancia epidemiológica y las medidas de bioseguridad en mercados y zonas rurales donde podrían coexistir reservorios animales del virus, como murciélagos frugívoros. La comunidad científica internacional sigue de cerca la situación, mientras se estudia la aplicación del antiviral VV116, desarrollado en Wuhan -precisamente donde pudo comenzar el covid, como posible herramienta para frenar futuros brotes y reducir la mortalidad del Nipah.

El estudio, titulado The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection y publicado recientemente en la revista Emerging Microbes & Infections, fue liderado por investigadores del Wuhan Institute of Virology (WIV), en colaboración con el Shanghai Institute of Materia Medica y la empresa biotecnológica Vigonvita Life Sciences Co.

¿Qué es el virus Nipah y por qué preocupa?

El virus Nipah es un patógeno zoonótico identificado por primera vez durante un brote en Malasia en 1998. Está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales amenazas prioritarias debido a su alta tasa de mortalidad (entre 40 % y 70 %) y la ausencia de tratamientos eficaces o vacunas aprobadas.

Recientemente, se han detectado casos en el estado de West Bengal, India, donde se ha confirmado un pequeño número de infecciones humanas vinculadas a este virus, algunos en profesionales sanitarios, lo que ha reactivado la vigilancia internacional.

¿Qué ha demostrado el estudio sobre VV116?

El fármaco VV116, un antiviral oral ya autorizado en China y Uzbekistán para tratar la covid, demostró en experimentos de laboratorio y en modelos animales una capacidad significativa para inhibir la replicación del virus Nipah y mejorar la supervivencia ante una dosis que normalmente sería letal.

En pruebas con hámsteres dorados, una única dosis oral de VV116 aumentó la tasa de supervivencia hasta alrededor de 66,7 % y redujo la presencia del virus en órganos clave como los pulmones, el bazo y el cerebro.

Los autores señalan que estos resultados representan la «primera evidencia» del potencial terapéutico de VV116 contra la infección por Nipah y que podría considerarse tanto para prevención en grupos de alto riesgo como para responder a futuros brotes, aunque subrayan que aún se necesitan estudios clínicos en humanos para confirmar la seguridad y eficacia en ese contexto.

Contexto global y pasos siguientes

Mientras el foco principal de vigilancia sigue siendo la contención de brotes locales, especialmente en regiones como Asia Meridional, la comunidad científica recuerda que sin vacunas ni tratamientos aprobados el Nipah sigue representando una amenaza significativa.

Expertos internacionales han destacado que, aunque los resultados preclínicos son alentadores, la traducción a terapias clínicas exigirá ensayos controlados en humanos, lo cual puede llevar tiempo y recursos antes de que VV116 pueda ser utilizado de forma rutinaria en el manejo de Nipah.