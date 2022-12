China asolada por la cepa Covid BF.7: colas en los tanatorios, sin medicamentos y datos contradictorios

Sin embargo, se cree que la cifra real podría ser mucho más alta, ya que se han reportado numerosos retrasos a la hora de tratar emergencias de pacientes graves en zonas confinadas e instalaciones de cuarentena.

La agencia AFP, ha indicado que desde los tanatorios se explica que se están «incinerando más de 20 cuerpos al día, principalmente ancianos. Muchas personas enfermaron recientemente». Añaden también que «de los 60 que trabajamos aquí, más de 10 son positivos al covid, pero no tenemos opción, ya que hay muchísimo trabajo». Los trabajadores de otras dos funerarias de Pekín, indicaron que sus establecimientos están operativos las 24 horas, ofreciendo servicios de cremación el mismo día para responder a la fuerte demanda.

China officially announced the deaths of a total of two Covid patients across the country today.

This video was made in #Henan today and shows wrapped bodies of Chinese people where relatives are pretty certain the deaths were caused by Covid.#ChineseCovidDeaths #China #COVID19 pic.twitter.com/GsSbvuYx5g

