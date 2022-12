Qué sabemos de BF.7, la nueva variante Covid que se expande por China y que ha llegado ya a España

Las autoridades sanitarias de China han vuelto a dar la voz de alarma a la población para que mantengan con rigor las medidas de prevención sanitaria debido al repunte de positivos por Covid, lo que ha ocasionado la apertura de nuevas zonas en hospitales y centros de salud en todo el país. Pero lo que más está preocupando en estos momentos es la nueva variante que está circulando en China. La BF. 7 es un sublinaje de BA.5 Ómicron y, precisamente, se detectó poco después de que el Gobierno relajara las medidas contra el virus.

Pero, ¿qué sabemos de BF.7? Los inmunólogos han señalado que, además de su capacidad de contagio, que es mucho mayor que la de cualquiera de las variantes anteriores, esta cepa se caracteriza por un periodo de incubación más corto. De esta manera, los síntomas en los pacientes contagiados aparecen en menos tiempo, prácticamente desde el momento de la infección.

Lo que se está estudiando en estos momentos es si BF.7 también presenta una mayor rapidez para reinfectar a las personas vacunadas o aquellos pacientes que ya han pasado la enfermedad. Las autoridades sanitarias tampoco pueden señalar si acarreará una mayor mortalidad, por el momento no lo parece.

En España, como en otros países europeos, ya está circulando esta nueva capa del Covid, pero aún no se ha podido cuantificar la incidencia sobre la población en detrimento de Ómicron. Por el momento, no ha alertado a las autoridades sanitarias del país debido a que su porcentaje es muy bajo. También se ha detectado en los Estados Unidos, donde se cree que supone el 5,7 % de las infecciones hasta el 10 de diciembre.

La incidencia actual en España en mayores de 60 años es de 156 casos por 100.000 habitantes a 14 días, una estabilidad que también se observa tanto en la ocupación hospitalaria como en las camas UCI. Así, el 93% de la población mayor de 12 años tiene ya la pauta completa y el 71% de los mayores de 80 y el 53% de los mayores de 60, la segunda dosis de refuerzo.

Síntomas de la nueva variante Covid

Hasta ahora, a pesar de su capacidad de contagio y de propagación incluso entre personas vacunadas, no hay ninguna evidencia de que provoque síntomas más graves que la variante Ómicron.

El cuadro clínico que desarrollan las personas contagiadas con B.F.7 no difiere mucho de sus predecesoras. Los más comunes son:

-Febrícula

-Tos

-Congestión nasal

-Mucosidad

-Dolor muscular

-Dolor de cabeza

-Fatiga o malestar

Los expertos explican que se asemeja más a un resfriado común que a una gripe, aunque es cierto que, como todos los virus respiratorios, los casos más graves pueden llevar a padecer neumonías.

Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Pekín

Por otra parte, las autoridades de la cuidad de Chongqing han pedido este lunes a la población acudir a trabajar a pesar de presentar síntomas de coronavirus siempre y cuando estos sean leves y ante el aumento de los casos registrados en todo el país después de que Pekín decidiera levantar algunas de las restricciones impuestas.

En este sentido, el Gobierno ha aclarado que «aquellos sin síntomas o con síntomas leves podrán seguir trabajando siempre y cuando tomen medidas de protección personal». Esta medida ha sido puesta en marcha después de que el Gobierno chino abandonara parte de su política de ‘COVID cero’ ante la fuerte ola de protestas registrada durante el mes pasado.

Ahora, la ciudad de Chongqing no exigirá la realización de test para entrar en espacios públicos, desde instituciones del Gobierno a empresas, excepto para acceder a «lugares especiales», como colegios, guarderías y residencias de ancianos, según informaciones del diario ‘South China Morning Post’.

No obstante, los casos siguen aumentando en la zona mientras las autoridades insisten en que la «medida más importante para garantizar la protección es la vacunación».

A finales de noviembre, la población salió a la calle en las principales ciudades para exigir más libertades en un duro golpe para el presidente, Xi Jinping, al que llegaron a pedir incluso que dimitiera tras meses de duros confinamientos y cuarentenas obligatorias.

📍BF7 VARIANT—If the R0 value of *10-18* for #BF7 variant is true (2-3x more than old #Omicron), and resistant to neutralization even if vaccinated with older vaccines & #COVID infections of BA1/5, then China will be in a world of hurt—Hospitals near full. https://t.co/7jujtuDEtt pic.twitter.com/ZvCAra9EDj

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 14, 2022