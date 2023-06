Causas y síntomas del tendón del brazo inflamado

Fact checked

El común de las personas no tenemos conocimientos en medicina, y esto hace que muchas veces no prestemos atención a ciertos síntomas que podrían estar advirtiendo sobre lesiones o enfermedades. Al no conocer cuáles son sus características, obviamos esos avisos del cuerpo y, para cuando obtenemos un diagnóstico profesional, es demasiado tarde. Por suerte, ahora mismo podemos aprovechar diversos trucos simples como el que te permitirá saber si tienes el tendón del brazo inflamado o si está perfecto.

Lo ideal es que actúes tan pronto percibes las primeras molestias o dolores en la zona, porque cuando antes descubras qué te pasa, es cuando podrás comenzar el tratamiento para recuperarte. Si tardas demasiado el empezar con una terapia adecuada, podrías ser víctima de una afección crónica. Nadie quiere sufrir esa situación y seguro que tú tampoco, así que sigue leyendo para aprender.

Indicios o señales del tendón del brazo inflamado

Cuando un tendón del brazo o de cualquier parte del organismo se irrita, inmediatamente se nota un dolor sordo, más punzante justo durante el esfuerzo al hacer algún movimiento. Si mueves la extremidad o la articulación lesionada comprobarás que está algo más sensible de lo normal. Al tacto, puede que haya un poco de hinchazón. Sin embargo, no es extraño que estos síntomas sean casi imperceptibles. Tendrás que afinar la vista, y entrenar tus dedos para que sean capaces de detectar si existe una irritación o no.

La tendinitis, como también se denomina, aparece en el momento en el que los tejidos conectivos fibrosos gruesos que se unen a los músculos y a los huesos se inflaman, por la exigencia física o el desgaste. Por eso es una lesión muy común en los deportistas. Al principio, se intenta calmar el dolor con fisioterapia y/o medicamentos; pero no debería descartarse una cirugía a medio plazo.

¿Qué hacer cuando se inflaman los tendones del brazo?

Si estás convencido de que tus tendones del brazo se han inflamado, lo más recomendable es dejar de forzar esa extremidad. Procura que repose todo lo posible, y pide cita con tu médico de confianza para que realice los estudios indispensables.

Hasta que esta necesaria consulta se lleve a cabo, ponte hielo en la zona para deshincharla y reducir las molestias. Continuar como si nada es lo peor que puedes hacer porque los tendones son sensibles y pueden acabar cortándose, lo que obliga a una intervención quirúrgica de urgencia. Esto supone una rehabilitación más dura y larga, y una menor probabilidad de recuperar el tendón al 100%.