En la actualidad, una de las principales discusiones dentro de la comunidad médica y científica se enfoca en los potenciales efectos terapéuticos del Cannabis. Esta planta permite generar extractos, aceites y otros derivados que pueden auxiliar en el tratamiento de numerosas enfermedades crónicas y autoinmunes. Aquí hablaremos de los posibles usos del Cannabis para la artritis reumatoide, enfocándonos en los estudios sobre la eficacia del aceite de CBD para calmar el dolor. ¡Sigue leyendo para saber más!

¿Qué es el CBC y por qué no es lo mismo que la marihuana?

Antes de nada, debemos hablar de la ‘madre’ de todos los cannabinoides: el cannabis. Se trata de una planta perteneciente a la familia Cannabaceae, en la que encontramos al menos 80 compuestos químicos biológicamente activos.

Dos de ellos son muy conocidos a los días de hoy: el THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) y el CBC o cannabidiol. El primero es el componente responsable del «viaje» asociado al consumo de marihuana (el “estar drogado”). Pero también puede utilizarse, en dosis controladas, para tratar trastornos del sistema nervioso y el dolor crónico.

Ya el CBC consiste en un compuesto único obtenido a partir de la planta de Cannabis sativa (cáñamo o hemp), generalmente con propósitos terapéuticos. Y cabe aclarar que ni el THC ni el CBD son lo mismo que la marihuana, siendo estos compuestos sintetizados y la marihuana, a su vez, un tipo de cannabis o material vegetal que también contiene CBD y THC, entre otros compuestos activos.

Usos terapéuticos del aceite de CBD en enfermedades autoinmunes

Las aplicaciones medicinales de los cannabinoides y la legalidad de su comercialización permanecen en una zona gris. Aunque cada vez más estudios apunten a su eficiencia en el tratamiento de numerosas enfermedades crónicas y autoinmunes, muchos países siguen aprobando únicamente el uso de CBD para tratar casos graves de epilepsia.

Respecto a la eficacia del Cannabis para la artritis reumatoide, al tratarse de una patología autoinmune, los cannabinoides podrían ayudar en la modulación de las respuestas inmunológicas. Se sabe este tipo de trastorno se ‘dispara’ y se agrava debido a una respuesta anómala y exagerada del sistema inmune.

De esta forma, los cannabinoides tendrían un impacto positivo al nivelar la actividad inmunológica, que está incrementada en los pacientes autoinmunes. Es decir, que genera un leve efecto inmunodepresor, que resulta beneficioso en el control de la autoinmunidad.

La eficacia del aceite de CBD para calmar el dolor de la artritis reumatoide

Por otro lado, los cannabinoides tienen un reconocido efecto analgésico que puede lograrse de forma segura mediante proporciones equilibradas de THC/CBD. Combinando estos compuestos, sería posible asegurar el efecto analgésico y antiinflamatorio, pero minimizando la acción psicoactiva asociada al THC.

¿Y qué hay del aceite de CBD? ¿Es efectivo para calmar el dolor de la artritis reumatoide y enfermedades crónicas? Estos aceites suelen contener un porcentaje máximo de 10% de cannabidiol y los demás 90% de aceites naturales (coco, almendra, oliva, vitamina E, etc.)

Utilizados de forma tópica sobre la piel de la región afectada, algunos aceites pueden ser útiles para modular la percepción del dolor y aliviar la respuesta inflamatoria. También tiene propiedades hidratantes y pueden ayudar a optimizar la salud de la piel. No obstante, no son una terapia aprobada para la Artritis reumatoide y no sustituyen el tratamiento médico convencional.