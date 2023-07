Una buena memoria en adultos mayores podría estar relacionada con un movimiento más rápido

Fact checked

En cierta forma, la juventud es contagiosa. Sucede que esas personas que se muestran más abiertas de mente y constantemente siguen poniendo a prueba sus habilidades intelectuales, son las mismas que están acompañadas por una mejor condición física. Esto es lo que asegura una importante investigación, recogida por Europa Press, que establece la relación entre la memoria y el movimiento.

Tal y como se puede leer en la revista The Lancet Healthy Longevity, lo que ocurre es que las personas de más de 80 años todavía capaces de recordar experiencias de su vida también evidencian un estado corporal superior a la media para su edad.

Memoria y un movimiento más rápido

Si bien está claro que el potencial de recordar de la mayoría de las personas disminuye gradualmente a medida que envejecen; parece que preocuparse por un mejor envejecimiento «mental» no sólo es trascendente per sé, sino además puede reducir los achaques inevitables desde el punto de vista óseo, articular y muscular. O, lo que es igual, mente y físico van de la mano.

De hecho, el artículo habla de los «superedad» o superager, aquellos individuos que superan las ocho décadas de vida con potencial para hacer memoria y recurrir a los recuerdos como lo hacen los jóvenes de 20 o 30 años. Estos descubrimientos indican que podría haber mecanismos compartidos entre la preservación de la memoria y la dinámica de los grandes grupos musculares.

Lo interesante de dicho estudio es que es uno de los más multitudinarios realizados hasta el momento. El Proyecto Vallecas, como fue denominado dentro de la comunidad científica, contó con más de un millar de participantes quienes fueron analizados buscando indicios del desarrollo de enfermedades como el Alzheimer y a quienes se les registró el volumen de materia gris en pruebas clínicas.

El descubrimiento más importante fue que estos superager, quienes mostraron un mejor desempeño en los ensayos con el tiempo, asimismo envejecían mejor físicamente. Su cuerpo les permitía un mayor rango de movimiento y los años les afectaban menos.

Para llegar a esas conclusiones, los médicos los sometieron a un ejercicio llamado Timed Up and Go. Se trata de una actividad asociada al movimiento y que consiste en un golpe de los dedos que mide la función motora fina. Cuanto más rápido es, mejor resulta la condición física del paciente. El resultado no deja lugar a dudas: si envejeces mejor cerebralmente, tu cuerpo lo agradece.