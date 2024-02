Canónigos: estos son los beneficios para tu salud

Fact checked

Conocidos como «hierba de gato», por ese aroma tan característico y que atrae naturalmente a los felinos, es hora de que sepas qué son los canónigos y cuáles sus beneficios para la salud. Te sorprenderá saber que este producto posee tantas ventajas que posiblemente no estuvieras aprovechando hasta el momento. ¿Tienen contraindicaciones? ¿Cómo comerlos?

Extremadamente versátiles, y fáciles de añadir en todo tipo de recetas, los canónigos pertenecen a la familia de las valerianáceas. Hablamos de una hierba que se caracteriza por la disposición de sus hojas verdes pequeñas en forma de rosetas o ramilletes.

Alcanzan los 30 centímetros de altura, como máximo. ¿El secreto? Cuanto más pequeña la planta, más sabrosa resulta.

Qué beneficios tienen los canónigos para la salud

Los canónigos comenzaron a consumirse como parte de la dieta campesina, y en nuestros días podemos ingerirlos apelando a una gran variedad de recetas de toda clase, desde ensaladas hasta pizzas. Recordando que debemos comer al menos unas cinco raciones diarias de frutas y verduras de la Organización Mundial de la Salud, esta hierba bien podría sumarse a todo ello.

Cada vez más personas necesitan algo más de energía para poder seguir. La falta de anemia es una característica principal en muchas mujeres, especialmente embarazadas, o que les faltan nutrientes. En este caso, destacar que los canónigos presentan un alto contenido en hierro y por tanto son buenos contra la anemia ferropénica.

Previenen la anemia

Debido a su alto contenido en hierro, previenen la enfermedad denominada «anemia ferropénica». Es por eso que han sido recomendados para las mujeres con ciclos menstruales muy abundantes, en los que pierden grandes volúmenes de sangre.

El cuerpo usa el hierro para fabricar hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que traslada el oxígeno desde los pulmones hacia diversas partes del organismo. Los hombres necesitan unos 8 mg de hierro al día. Y las mujeres bastante más, unos 18 mg.

Contra la ansiedad

Existen diversidad de remedios para decir adiós a la ansiedad. Si realmente no es muy acusada, los canónigos actúan como sedante porque pertenecen a la misma familia de plantas que la valeriana. Por tanto, nos permiten regular los nervios y el estrés, especialmente en épocas donde no llegamos a todo y necesitamos dormir y descansar para que sea posible.

Ayudan a dormir

Nuestro metabolismo requiere de al menos unas seis horas de descanso todas las noches para poder recuperarse de la actividad realizada durante el día. Si tenemos insomnio o nuestro sueño se interrumpe constantemente, estaremos cansados todo el día. Caeremos en el estrés, la ansiedad y la depresión y rendiremos menos, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar.

Si quieres dormir bien, el canónigo contiene ácido fólico. Se trata de una sustancia que favorece el sueño y evita la irritabilidad. Mantendrás el buen humor a lo largo de la jornada y, cuando llegue la noche, te costará menos conciliar el sueño y poder descansar.

Efectos diuréticos, depurativos…

Se recomiendan en muchas dietas porque tienen efectos diuréticos y depurativos. Pero además son digestivos, sienten estupendamente buenos para regular nuestro intestino y también fortalecen el cabello y las uñas.

Protegen los huesos

Solemos relacionar el calcio con los productos de origen lácteo, pero una porción de canónigos te asegura el 20% de la dosis diaria aconsejada de calcio para un adulto sano. Si a eso le sumamos su contenido de vitamina K, es un alimento indispensable para que podamos renovar los tejidos óseos y los huesos estén protegidos de la osteoporosis y otras afecciones muy comunes en la vejez.

¿Cuáles son sus propiedades?

Ya hemos apuntado algunas de las vitaminas y minerales que llevan. Concretamente, son ricos en provitamina A, es decir en betacaroteno. A su vez, cuenta con vitaminas C y E lo que permite regular muchos procesos de nuestro organismo.

¿Hay contraindicaciones a considerar?

Al contrario que otros alimentos con múltiples beneficios pero con numerosas contraindicaciones, los canónigos son excelentes absolutamente para todos los consumidores. Pueden ingerirlos las embarazadas -de hecho, deberían hacerlo- y hasta los niños.

Son ideales para decorar los platos veraniegos de toda la familia, y perfectos si estás a dieta ya que casi no tienen calorías.

Recetas para incluirlos en tu dieta

Originarios de Italia, de textura refrescante y crujiente, los canónigos son uno de los mejores complementos de las pizzas. Acompañan magistralmente la masa, el queso y la salsa de tomate. Por eso se los suele echar en esas preparaciones.

Una alternativa más saludable por la que podrías optar son las ensaladas, cumpliendo con la cuota de hojas verdes que estas comidas deberían tener siempre. Al ser un alimento ligero, poco saciante, añade atún, arroz, nueces y alguna variedad de queso.

Un detalle importante es que los canónigos tienen una vida útil muy corta. No compres grandes cantidades y utilízalos de inmediato. Pasados un par de días su textura cambiará, y ya no serán tan suaves ni sabrosos al paladar. Procura que estén frescos o evalúa, por qué no, tener tu propia planta de canónigos en casa. Así podrás retirar unas hojas cuando te hagan falta, sin desperdiciarlas.

Si no te gustan las hojas como tales, siempre cabe la posibilidad de elaborar una salsa o una vinagreta con ellas. Solamente debes triturarlas junto a algunos otros ingredientes y obtendrás un aderezo verde para darle ese sabor único a tus carnes y otras recetas.