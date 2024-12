Fact checked

El sector de bebidas refrescantes en España ha logrado consolidar su compromiso con el bienestar de los consumidores, alcanzando una notable reducción del 47% en el contenido de azúcar desde 2005, situándose como un referente europeo en esta materia. Este hito, respaldado por el Instituto Cerdá en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), refleja el esfuerzo constante de una industria que prioriza la innovación y la adaptabilidad a las necesidades de sus consumidores.

Más del 36% de la inversión del sector se destina a la creación de nuevas fórmulas y productos, siendo las opciones bajas o sin azúcar el eje principal de esta transformación. Estas variedades representan actualmente el 66% del mercado español y destacan por su creciente popularidad, especialmente en el sector hostelero, donde han superado los niveles de consumo previos a la pandemia.

En entrevista concedida a OKSALUD, Beatriz Blasco Marzal, directora general de la Asociación de Bebidas Refrescantes, subraya que este avance no solo busca ofrecer opciones más saludables, sino también mantener el sabor y el disfrute que los consumidores valoran: «Hoy en día contamos con más de 2.000 variedades, pensadas para responder a todos los gustos y estilos de vida. Queremos que nuestros consumidores encuentren siempre una opción que encaje con sus preferencias».

El consumo de bebidas refrescantes en España es eminentemente social, con el 80% de las ocasiones vinculadas a momentos de ocio compartido con amigos y familiares. Este carácter fomenta relaciones positivas y refuerza un estilo de vida activo y saludable.

Además, el sector se compromete con la protección de los menores, con medidas como la exclusión de bebidas azucaradas en colegios primarios y la autorregulación publicitaria dirigida al público infantil. Estos esfuerzos reflejan una visión integral que combina sostenibilidad, innovación y responsabilidad social.

PREGUNTA.- ¿Qué estrategias concretas ha implementado la industria de bebidas refrescantes en España para lograr una reducción del 47% en el contenido de azúcar desde 2005?

RESPUESTA.- El sector de las bebidas refrescantes lleva años dedicando grandes esfuerzos para reducir el contenido en azúcar de sus bebidas. Desde 2005 el sector ha conseguido reducir un 47% el contenido en azúcar de las bebidas refrescantes, esto significa que hoy las bebidas refrescantes tienen prácticamente la mitad de azúcar. Estamos hablando de una profunda transformación que no sería posible sin una apuesta muy sólida por la innovación. En concreto, el sector dedica un 36% del total de su inversión en innovación a la elaboración de nuevas variedades, donde las opciones sin azúcar o con bajo contenido en azúcar tienen un peso cada vez más protagonista.

P.- Actualmente, el 66% de las bebidas refrescantes comercializadas son bajas o sin azúcar. ¿Qué factores han impulsado este cambio en la demanda de los consumidores?

R.- Los consumidores de hoy están cada vez más interesados por llevar estilos de vida más saludables, pero al mismo tiempo no están dispuestos a renunciar al sabor ni al disfrute. El sector de las bebidas refrescantes siempre ha sabido conectar con las demandas de sus consumidores y gracias a la enorme variedad de bebidas que ofrece, consigue dar respuesta a todos los gustos, preferencias y necesidades. Las bebidas refrescantes destacan como una de las categorías de bebidas que ofrecen una mayor variedad, hay opciones para todos y para todas las situaciones (existen más de 2.000 variedades en el mercado). Dentro de esta enorme oferta, las variedades sin azúcar han ido ganando terreno en los últimos años y actualmente representan el 66% de las bebidas refrescantes que se comercializan en España.

El consumo de bebidas refrescantes sin azúcar ha crecido en los últimos años de forma especial en hostelería. Tanto es así que son la única bebida, junto al agua con gas, que ha crecido en el canal hostelero por encima de los niveles previos a la pandemia (un 2% más que en 2019).

Por tanto, detrás del crecimiento de las bebidas refrescantes sin azúcar está el compromiso del sector con el bienestar de los consumidores, su capacidad de adaptarse a nuevas necesidades y estilos de vida y su apuesta por la variedad y la innovación. Pero también hay que destacar el papel de los consumidores que han abrazado este cambio y cada vez se decantan más por las variedades de bebidas refrescantes sin azúcar.

P.- En España, el consumo de bebidas refrescantes está asociado a momentos de ocio y disfrute. ¿Cómo influye esta dinámica en las estrategias de comercialización del sector?

R.- El consumo de bebidas refrescantes en España presenta un patrón propio y diferente al de otros países. Aquí las bebidas refrescantes se consumen fundamentalmente en hostelería y en un contexto de disfrute y encuentro social.

El canal hostelero es el principal canal de consumo de bebidas refrescantes en España, con un peso del 60%. Además, en la hostelería se ve muy claro el crecimiento de las variedades sin azúcar. Este peso del canal hostelero está muy conectado con el carácter social de los refrescos. En España, 8 de cada 10 ocasiones de consumo de bebidas refrescantes se realizan en compañía de familiares y amigos. De hecho, los momentos de ocio y disfrute han sido los que mejor han resistido en los últimos años en un contexto de inflación.

A raíz de la pandemia también se ha constatado un incremento del ocio diurno con una mayor preferencia por los momentos vinculados a las comidas, aperitivos y el tardeo. Estos momentos representan el 72% del consumo de bebidas refrescantes que realiza la población española. El crecimiento de las variedades sin azúcar y el auge de los momentos diurnos parecen estar conectados de algún modo, ya que el 59% del crecimiento de las variedades sin azúcar se relaciona con el consumo durante el día.

P.- ¿Cómo evalúan el impacto de las medidas como la no comercialización en colegios primarios para proteger a los menores?

R.- Somos un sector comprometido con nuestros consumidores y nuestros resultados en reducción de azúcar son una muestra de ello, pero también demostramos nuestro compromiso con toda la sociedad.

En este marco, hemos desarrollado diferentes iniciativas enfocadas a la protección de los colectivos más vulnerables como son los menores. Por ejemplo, a través de nuestra política escolar que garantiza que no haya presencia de bebidas refrescantes en centros de educación primaria o que en centros de educación secundaria solo se comercialicen las opciones sin azúcar o que en las máquinas de vending no se muestren las marcas. Otro ejemplo son nuestros compromisos en autorregulación publicitaria, por el que no se realiza publicidad de bebidas refrescantes dirigida al público infantil.

P.- Según el estudio Anibes, los refrescos solo representan el 2,1% de la ingesta calórica en España. ¿Cómo contribuye este dato a la percepción del sector frente a las críticas sobre salud?

R.- En nuestro país el consumo de bebidas refrescantes se realiza en el marco de un estilo de vida social, activo y saludable. España presenta un patrón de consumo de bebidas refrescantes diferente al de otros países del entorno. Aquí el consumo es social y está muy vinculado a momentos de ocio y disfrute en hostelería. Este patrón de consumo, sumado a los resultados del sector en reducción de azúcar, llevan a que las bebidas refrescantes solo representen el 2,1% de la ingesta calórica en España, según el estudio ‘Energy Intake, Profile, and Dietary Sources in the Spanish Population: Findings of the ANIBES Study’ publicado en la revista Nutrients.

P.- ¿Qué diferencia al enfoque español de otras estrategias internacionales en el sector?

R.- El compromiso del sector de las bebidas refrescantes con la reducción de azúcar es común a todo la industria a nivel global, pero es cierto que España destaca como uno de los que ha conseguido mayores niveles de reducción. De nuevo, esto está relacionado con el patrón de consumo de la categoría en España. El hecho de que los españoles consuman las bebidas refrescantes dentro de un estilo de vida saludable, en un contexto de socialización y de disfrute impulsa el crecimiento de las variedades sin azúcar en nuestro país.