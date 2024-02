Atento a estas señales: podrías pasar por la crisis de los 40

Fact checked

¿Estás a punto de llegar a tu cuarta década de vida o ya más cerca de la quinta, no te sientes del todo bien y no sabes por qué? Presta atención a estas señales porque podrías estar pasando la crisis de los 40.

Debes saber que tal problema no es diferente a otras que se producen a lo largo de la vida, cuando llegamos a edades específicas. Evidentemente, podría afectarte al cumplir determinada edad.

Descubre si podrías pasar por la crisis de los 40

Si bien no todas las personas experimentan este fenómeno, eso no significa que no exista, es decir, es real. Algunas personas efectivamente se sienten extraños, raros y como si la vida ya no tuviera sentido a esta edad. Y esto es por diversos factores. Entre ellos las construcciones de cada sociedad. Quizás por eso se trata de un problema más occidental que oriental, siendo aquellas civilizaciones menos «crueles» con la edad.

Tampoco es casual que la crisis se desencadene en torno a los 40 años. Se juntan muchas cosas, como la muerte de los padres, hijos que van creciendo y, en más de un caso, la separación de la pareja con la que se han compartido años.

Combinados todos los cambios con los primeros achaques de la edad y la consciencia del final de la juventud, no es para nada extraño que algunos individuos se sientan «vacíos» por dentro. Las exigencias demasiado elevadas son otra causa de la crisis, provocando esta sensación corporal y mental de agotamiento que se traduce en cierta falta de incentivos para afrontar el día.

Hay que aclarar que la crisis de los 40 no es patológica, sino psicológica. Por eso podría hacer falta el apoyo profesional.

¿Cómo saber si atraviesas la crisis de los 40? Las señales que no fallan

Necesidad de emociones

En torno a ciertas edades, la vida puede parecer aburrida. Tiende a serlo porque hemos estado demasiado ocupados con el trabajo y formando la familia, y es posible que hayamos descuidado nuestras emociones. Ésta es una etapa en la que querrás volver a esos adrenalínicos 20 años. Así que añade actividades a tu vida.

Signos de depresión

En más de una ocasión es consecuencia directa del estrés y la ansiedad que no fueron tratados a tiempo, numerosos hombres y mujeres de alrededor de 40 años sufren depresión. Para dejar de padecerla, o lidiar mejor con ella, deberías consultar a un psicólogo que pueda guiarte en el proceso. En japonés, crisis quiere decir «peligro + oportunidad». Inevitablemente existe el riesgo de caer en la depresión, pero tienes la posibilidad de volver la situación a tu favor.

Culpa e ira

Éstos son dos de los sentimientos que pueden salir sobre los 40 años. Puedes sentirte frustrado por algunas decisiones equivocadas o que ahora juzgas erróneas. Pero es pasado, y ya no puedes hacer nada con eso. Debes hacer las paces contigo.

Indecisión e insatisfacción

Es una etapa de la vida caracterizada por las ausencias. De decisión y de satisfacción, por ejemplo. Superada la cuarta década o poco tiempo antes de cumplir los 40 años, puede que te cueste tomar decisiones que te satisfagan. Aparece el inconformismo y la irresolución. Si estás en pareja, no sería raro que esto la afecte. Procura hablarlo con tu compañero.

Obsesión por la estética

El espejo ya no te devolverá la imagen de antaño. Sobre los 40, los hombres y -especialmente- las mujeres suelen dedicarle más tiempo a su aspecto físico. Y no está mal, pero no debería convertirse en una obsesión. Si no podría jugar en contra de sus vínculos afectivos y amistosos. Come sano y haz deporte, pero sin exigirte demasiado.

¿Cómo afrontar la crisis de los 40?

Más allá de la guía de un profesional de la psicología, los 40 son un buen momento para replantearte algunos temas vitales.

Deberías ser más selectivo con tus relaciones. Puede que las amistades de los 20 y los 30 ya no expresen lo que buscas en ellas. No tengas miedo de hacer nuevos grupos de amigos con los que te sientas cómodo y que tengan intereses en común con los tuyos.

Por otro lado, aprovecha y ponte entonces nuevos objetivos. Puede que algunos de los propósitos de tu juventud ya no sean realizables. Tendrás otros propósitos para esta década o el resto de tu vida. Haz una nueva hoja de objetivos para tus 40.

No por prestarle atención a tu aspecto físico deberías olvidarte de tu interior. Es hora de centrarte en tu espiritualidad como nunca. Aprende a conocerte, dedícate tiempo para saber qué te hace bien y qué cosas te hacen sentir mal. Te sorprenderás al adentrarte en tu interior.

Lo más positivo